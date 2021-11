Branchenexperten kennen es bereits von Samsung: Ob SoC, Flip oder MicroLED, die zweite Generation von Samsung Produkten bringen in der Regel viele Optimierungen, die erst auf den zweiten Blick auffallen. So auch bei der neuesten Generation von The Wall for Business, die erst einmal für die Pixelpitches jenseits der 1-Millimeter-Grenze angeboten wird. Die bei weitem populärste Version ist die 1,26mm-MicroLED, die offenbar im Markt das beste Preis-Leistungsverhältnis liefert. Auch Sony – der Erfinder der MicroLED – hat nachgezogen und bietet nun MicroLED jenseits von 0,8mm an.

Samsung hat mit der zweiten Generation nicht nur die Mechanik verändert, die nun kabellose Verbindungen und flexible Installationen um Säulen oder hängend von der Decke ermöglicht. Aus Green-Signage-Sicht lässt die Verbesserung des typischen Energieverbrauchs aufhorchen – rund 30 Prozent weniger Leistung pro Quadratmeter verbraucht die zweite Generation der 1,26mm-MicroLED (Produktbezeichnung IW012A). Laut Samsung konnte die Energieeffizienz insbesondere durch die Optimierung der Bild-/Signalverarbeitung erreicht werden. Neue Algorithmen in Verbindung mit der erstmals in der B2B-Variante eingesetzten 110/120Hz-Technologie sollen die spürbaren Verbesserungen gebracht haben. Mit mehr Details hält man sich bei Samsung zurück, auffallend ist allerdings, dass das 1,68mm-Schwesterprodukt mit 3 Prozent kaum stromsparender ist als die Vorgängergeneration.

Technische Details zur zweiten Generation der 0,8mm The Wall for Business – die im Frühjahr 2022 erscheint – liegen noch nicht vor.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren