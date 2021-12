Apple Stores Schaufenster-Signage rückt in den Hintergrund

Aus Digital Signage-Sicht sind Apple Stores ein zweischneidiges Schwert – weder im Schaufenster noch auf der Fläche spielen Displays, Projektionen oder LED eine große Rolle. Die Produkte sind die Stars, fein präsentiert auf großen Tischen. Alleine im Hintergrund steht ein großer digitaler Touchpoint – die Apple Today MicroLED. Abhängig von den räumlichen Gegebenheiten fällt die LED mal größer oder kleiner aus. In der Regel aber ist sie gut durch die Glasfassade sichtbar und übernimmt die dynamische Kommunikation mit Kunden sowohl vor als auch im Store. Clever gemacht.

Der neue Apple-Tempel befindet sich in Berlin-Mitte nahe der Hackeschen Höfe. Er liegt in direkter Nachbarschaft von Designfirmen, Kunstateliers und einigen der historischen Stätten Berlins. Beim Betreten des Stores werden die Besucher von den Apple-typischen sieben Meter raumhohen Fenstern und den hoch aufragenden Bäumen empfangen. Auf den Tischen und in den Gängen können die Kunden die neuesten Produkte und Dienstleistungen von Apple entdecken.

Beim Betreten stoßen die Kunden sofort auf das Forum und die MicroLED-Wall, auf der die kostenlosen Today-at-Apple-Sessions stattfinden. Der neu eingerichtete Apple-Pickup-Bereich, der erste seiner Art in Europa, macht es den Kunden bequemer, ihre online bestellten Produkte abzuholen. Wie alle Apple Standorte weltweit wird auch die Apple Rosenthaler Straße zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben.