Der Schweizer Außenwerber APG|SGA hat seinen digitalen Werbeträgerausbau im Jahr 2021 mit zwei neuen Branding-Zonen in Genf abgeschlossen. Die beiden Branding-Zonen „City-Floor“ und „Commercial-Zone“ finden sich in Genf Cornavin, dem zweitmeist frequentierten SBB-Bahnhof der Schweiz.

Im Jahr 2021 investierte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge massiv in digitale Werbeträger: Insgesamt 88 großflächige e-Panels und 120 Traffic-Media-Screens (TMS) wurden, schweizweit auf 21 Bahnhöfe und drei Städte verteilt, ins digitale Produktangebot aufgenommen. Damit überschritt APG|SGA auch erstmals die Tausender-Marke an großflächigen e-Panels und e-Boards im Portfolio.

Der Fokus lag dabei speziell auf dem Ausbau von digitalen Screens in der Westschweiz, dem Wallis und dem Tessin. Die Highlights des Jahres waren für den Außenwerber unter anderem der digitale Ausbau in den Bahnhöfen La Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Sion, Brig, Visp und Freiburg, die Neuinstallation des „Adwalks“ mit sechs Airport e-Panels im Flughafen Zürich und die 120 Traffic-Media-Screens in den Luganeser Verkehrsbetrieben (invidis berichtete).

Alle e-Panels und e-Boards in den Bahnhöfen und in den Städten sind zudem programmatisch buchbar. Die APG|SGA ist laut eigener Aussage überzeugt, dass Programmatic DooH einer der Wachstumstreiber im Jahr 2022 sein wird. Der digitale Werbeträgerausbau soll deswegen auch im nächsten Jahr konsequent vorangetrieben werden, so das Unternehmen.