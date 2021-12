Der schwedische Integrator Zeta Display stattet den Flytoget Airport Express, Norwegens einzigen Hochgeschwindigkeitszug, mit Digital Signage- und DooH-Lösungen aus. Das Unternehmen gewann die entsprechende Ausschreibung, die für acht Jahre gilt.

Der Flytoget Airport Express verbindet den Osloer Flughafen Gardermoen mit dem Großraum Oslo. Er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 201 Kilometer pro Stunde und beförderte im Jahr 2019 6,7 Millionen Passagiere.

Die Leistung von Zeta Display umfasst eine Reihe von Digital Signage-Systemen, einschließlich der Spezifikation und Installation der Hardware, der Entwicklung einer eigenen CMS-Software und des laufenden Supports. In den nächsten sechs Jahren will Zeta Display Lösungen entwickeln, die das Erlebnis der Gäste an Bord verbessern und neue und ansprechende Werbeplattformen für Marken schaffen.

Zeta Display arbeitet auch mit der staatlichen schwedischen Eisenbahngesellschaft SJ zusammen, um im Rahmen eines 10-Jahres-Vertrages Digital Signage-Lösungen für die Eisenbahnwaggons zu liefern, die auf den nordischen Strecken in Norwegen verkehren werden.