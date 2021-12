Green Signage Was Digital Signage von IT lernen kann

Dell entwickelt Produkte die millionenfach produziert werden. Jede eingesparte Schraube macht bereits einen Unterschied. Doch auch Anbieter von B2B-Lösungen – die weitaus länger genutzt werden als Consumer Produkte – können mit weitaus geringeren Stückzahlen nachhaltigere Produkte anbieten um Abfall und Emissionen zu reduzieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Produktdesign spielt eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung der Dell-Ziele die Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen und Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Im Fokus steht das Circular Design (Kreislaufdesign) – Produkte, die von Anfang an nachhaltig entwickelt werden. Gemeinsam mit Intel entstand mit Concept Luna ein Proof-of-Concept. Es erforscht revolutionäre Design-Ideen, um Komponenten sofort zugänglich, austauschbar und wiederverwendbar zu machen und so den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und noch mehr Kreislaufmaterialien in der Wirtschaft zu halten.

Das Proof-of-Concept wurde entwickelt, um zu testen, was zukünftig möglich sein kann. Würden alle Designideen in Concept Luna umgesetzt, könnten Dell und Intel den CO2-Fußabdruck um 50% reduzieren.

Folgend die Ansätze – die auch in der Produktentwicklung von Large Format Displays, Digital Signage Mediaplayer und andere Komponenten verfolgt werden können.

CO2-Fußabdruck verringern

Dell und Intel haben neue Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz , zur Verbesserung der Stromversorgung und der Kühlung untersucht und mit Materialien experimentiert, die einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen, um nachhaltigere Lösungen zu entwickeln.

, zur Verbesserung der Stromversorgung und der Kühlung untersucht und mit Materialien experimentiert, die einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen, um nachhaltigere Lösungen zu entwickeln. Mainboards sind eine der energieintensivsten Komponenten in der Herstellung – durch eine Verkleinerung der Gesamtfläche um ca. 75 % (jetzt kleiner als 5.580 mm2) und eine Verringerung der Anzahl der Komponenten um ca. 20 % könnte der CO2-Fußabdruck des Mainboards um 50 % reduziert werden.

der Gesamtfläche um ca. 75 % (jetzt kleiner als 5.580 mm2) und eine Verringerung der Anzahl der Komponenten um ca. 20 % könnte der CO2-Fußabdruck des Mainboards um 50 % reduziert werden. Die Anordnung aller internen Komponenten wurde völlig neu überdacht – durch die Verlegung der kleineren Platinen auf die obere Abdeckung sind sie näher an einer größeren Oberfläche, die der kühleren Außenluft ausgesetzt ist. In Verbindung mit der Trennung von der Batterieladeeinheit im Sockel führt dies zu einer besseren passiven Wärmeverteilung und könnte den Einsatz eines Lüfters völlig überflüssig machen.

wurde völlig neu überdacht – durch die Verlegung der kleineren Platinen auf die obere Abdeckung sind sie näher an einer größeren Oberfläche, die der kühleren Außenluft ausgesetzt ist. In Verbindung mit der Trennung von der Batterieladeeinheit im Sockel führt dies zu einer besseren passiven Wärmeverteilung und könnte den Einsatz eines Lüfters völlig überflüssig machen. Durch diese Effizienzsteigerungen könnte der Gesamtstrombedarf erheblich gesenkt werden, so dass ein kleinerer Akku mit fortschrittlichen Deep-Cycle-Zellen verwendet werden kann, der immer noch leistungsstark genug für den täglichen Gebrauch ist.

könnte der Gesamtstrombedarf erheblich gesenkt werden, so dass ein kleinerer Akku mit fortschrittlichen Deep-Cycle-Zellen verwendet werden kann, der immer noch leistungsstark genug für den täglichen Gebrauch ist. Ein Aluminiumgehäuse, das mit Wasserkraft bearbeitet wird und eine gestanzte Aluminiumkonstruktion verwendet, benötigt weniger Energie und produziert weniger Ausschuss in der Produktion.

Kreislauf-Design (Wiederverwendung, Reparatur und Neugestaltung)

Dell und Intel setzen auf ein neues Nutzungsverständnis – wir müssen von „erst benutzen, dann recyceln“ zu „benutzen, mehrmals wiederverwenden und dann recyceln“ übergehen, wenn Materialen in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr wiederverwendbar sind.

Die Anzahl der Schrauben , die für den Zugang zu den internen Komponenten für die Reparatur oder Wiederverwendung benötigt werden, wurden von Hunderten auf nur vier reduziert, wodurch sich die Zeit für Reparaturen (für das Zerlegen, Reparieren und Wiederzusammenbauen der wichtigsten Komponenten) um etwa 1,5 Stunden verringert.

, die für den Zugang zu den internen Komponenten für die Reparatur oder Wiederverwendung benötigt werden, wurden von Hunderten auf nur vier reduziert, wodurch sich die Zeit für Reparaturen (für das Zerlegen, Reparieren und Wiederzusammenbauen der wichtigsten Komponenten) um etwa 1,5 Stunden verringert. Die Handballenauflage ist bewusst so konstruiert, dass sie leicht repariert und wiederverwendet werden kann. Die Tastaturmechanismen lassen sich sauber und einfach von anderen Komponenten trennen und vereinfachen das Recycling.

werden kann. Die Tastaturmechanismen lassen sich sauber und einfach von anderen Komponenten trennen und vereinfachen das Recycling. Die innovative Deep-Cycle-Batterie Technologie ermöglicht eine langlebige Nutzung über viele Jahre hinweg. Erst danach stehen Wiederaufbereitung und Wiederverwendung auf dem Programm.

ermöglicht eine langlebige Nutzung über viele Jahre hinweg. Erst danach stehen Wiederaufbereitung und Wiederverwendung auf dem Programm. Neue biobasierte Mainboards (PCB) werden mit Flachsfasern als Trägermaterial und einem wasserlöslichen Polymer als Klebstoff hergestellt. Die Flachsfasern ersetzen dabei herkömmliche Kunststofflaminate. Außerdem vereinfacht sich das Recycling, da sich das wasserlösliche Polymer während des Recyclingprozesse auflösen kann und damit Metalle und Komponenten leichter von den Mainboards zu trennen sind.

Das Concept Luna ist zurzeit natürlich nicht mehr als ein Konzept. Aber zukünftige Generation von IT-Produkten werden nachhaltiger sein müssen. Auch Large Format Displays und LED-Module. Weniger Schrauben und Verzicht auf Kleber erleichtern die Reparatur, Aluminiumgehäuse müssen Plastik ersetzen und kleinere Mainboards sollten trotz im Vergleich zu Notebooks riesigen Platzangebot kein Problem sein.