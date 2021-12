Samsung überraschte den Digital Signage-Markt im Frühjahr mit einer eigenen Kiosklösung. Auf Basis von Tizen entwickelte der globale Elektronikkonzern erstmals eine kostengünstige skalierbare Kioskplattform. Samsung Kiosk soll zum Gamechanger in einem bisher stark zerstückelten Markt werden, der von einigen globalen Anbietern wie NCR, Diebold und Glory (unter anderem Acrelec), aber primär von nationalen Kiosk-Integratoren (Pyramid, e-Kiosk) mit kundenindividuellen Lösungen dominiert wird.

Im Gegensatz zu bisherigen vorherrschenden modularen Kiosklösungen setzt Samsung auf eine SoC-basierte Standardlösung zu einem bisher nicht erreichten günstigen Preispunkt. Doch der in Asien entwickelte Kiosklösung fehlten bisher lokalisierte Paymentoptionen, die sich gesetzlich regional stark unterscheiden können. Auch fehlte bei der Markteinführung eine leistungsfähige Software für das integrierte 24“-Display.

Die europäische Samsung-Organisation wandte sich damit an wichtige europäische Digital-Signage Marktteilnehmer – mit der Bitte, neue lokalisierte Lösungen auf Basis der neuen Plattform zu entwickeln.

Der erste Anbieter meldet nun kurz vor Jahresende Vollzug: Intuiface aus Toulouse entwickelte nicht nur ein CMS für Samsung Kiosk, sondern integrierte mit Zahlungspartner Stripe auch eine vollumfängliche Zahlfunktion. Stripe ist einer der größten E-Commerce-Zahlungsdienstleister und bietet seit November auch in ausgewählten europäischen Märkten Zahlungsterminals für stationäre Touchpoints an. Zugelassen ist die Paymentlösung für den Einsatz von Kartenzahlung und Mobile Wallets (Apple Pay, Google Pay) in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Irland, Großbritannien und USA/Kanada. In Australien, Neuseeland und Singapur ist bisher nur eine Public-Beta-Version verfügbar – weitere Märkte sollen in naher Zukunft folgen.