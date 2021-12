Visual Art und der finnische Einzelhandelsriese Kesko haben einen langfristigen Vertrag über Erwerb und Betrieb der Visual Art Digital Signage-Softwareplattform unterzeichnet. Mit 11 Mrd. Euro Umsatz (2020) in 1.500 Stores ist Kesko der drittgrößte Supermarktbetreiber in Skandinavien. Das Visual Art CMS (Tizen, WebOS und Windows) wird auf insgesamt 15.000 Digital Signage-Screens in den Lebensmittelgeschäften der K Group eingesetzt.

Das Ziel der Ausschreibung von Kesko war es, ein gemeinsames System mit zentraler Steuerung aller Displays in den mehr als 1.500 Geschäften in Finnland zu finden. In der Vergangenheit wurden in den verschiedenen Storekonzepten Digital Signage-Lösungen von Zeta Display (seit 2016) und anderen Anbietern eingesetzt, was den technischen Betrieb und die Bespielung der Screens mit aktuellen Inhalten kompliziert machte.

„Mit unserem CMS hat Kesko nun die Möglichkeit, die Digital Signage-Inhalte von einer zentralen Stelle aus leicht zu kontrollieren und anzupassen, aber natürlich auch lokalisierte Inhalte für die einzelnen Stores und Screens zu erstellen“, sagt Pontus Meijer, Chief Revenue Officer bei Visual Art.

Visual Art liefert nicht nur das neue Digital Signage-CMS, sondern war in den gesamten Entwicklungsprozess der neuen digitalen Kommunikationslösung eingebunden. „Diese Art von digitaler Kommunikationslösung passt perfekt zu uns, und Kesko ist als Kunde mit seiner Größe und Bekanntheit natürlich eine besondere Referenz für Visual Art“, fährt Pontus Meijer fort.

Die neue Vereinbarung umfasst neben den Lizenzen auch den gesamten Rollout-Prozess von der Planung über die Installation bis zum laufenden Support. Visual Art unterstützt Kesko auch bei der Evaluierung von Hardware-Systemen und Lösungen. Die neue Digital Signage Lösung ist Teil einer größeren Kesko Omnichannel-Kommunikationsplattform

„Wir waren auf der Suche nach einer einfachen, intuitiven und benutzerfreundlichen Digital Signage-Software, um die volle Kontrolle über unsere digitale Flotte zu haben. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Lösung mit all unseren anderen Systemen integriert werden kann, was Visual Art für uns gelöst hat“, sagt Pekka Valkearanta, Business CIO, Kesko Grocery Trade.

invidis Kommentar von Florian Rotberg Visual Art ist seit einer Ewigkeit bereits Digital Signage- Anbieter für Skandinaviens wichtigsten Lebensmitteleinzelhändler ICA. Die Schweden haben in den Jahren eine große Kompetenz für Digital Signage im Lebensmitteleinzelhandel aufgebaut und mit einigen Touchpoint-Konzepten Branchenstandards gesetzt. (Displays im Portrait-Modus in Laufrichtung, Animation plus Preis-Promotion, in Regalsystem integrierte Displays Offensichtlicht konnten die Stockholmer damit auch in Finnland bei Kesko punkten. Die Ausschreibung eines Digital Signage Netzwerks mit 15.000 Touchpoints ist nicht nur in Skandinavien ein dicker Fisch. Im Frühjahr vermeldete Visual Art bereits den Gewinn von 7-Eleven Australien mit 7.000 CMS-Lizenzen. Der Fullservice-Integrator – zur Hälfte in Besitz von Ocean Outdoor – zählt neben ZetaDisplay und noch vor Vertiseit – zu den größten Digital Signage Pure Playern in Skandinavien und expandiert weiter kräftig auch jenseits des Heimatmarktes. Ähnlich wie die Wettbewerber liegt ein Fokus auf Software und Recurring-Business.

Auf der DSS ISE am 31. Januar diskutiert invidis mit Monika Lindquist von Visual Art über die neuesten Projekt-Gewinne – und wie der Anbieter sich in Zukunft aufstellt.