Dass 2021 ein – gelinde ausgedrückt – unvergleichliches Jahr war, lässt sich schwer bestreiten. Trotzdem konnten wir großartige Projekte umsetzen; 2021 war das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Noch nie konnten wir so viele Geräte ausrollen wie in diesem Jahr.

Eines der anspruchsvollsten Rollouts macht uns gleichzeitig besonders stolz: Bütema hat alle digitalen Touchpoints in den umgebauten „Galeria 2.0“-Häusern in Frankfurt/Main, Kassel und Kleve verantwortet. Innerhalb weniger Wochen im September und Oktober hat unser hausinternes Team jede Menge Digital Signage-Bildschirme, Touchscreens, Self-Service-Terminals, Digitale Wegweiser, Preischecker, LED-Walls und einen brandneu entwickelten Regiopoint angeliefert, installiert und in Betrieb genommen. Somit sind wir als Partner der ersten Stunde mit an Bord bei Galerias Neuerfindung.

Die Drogeriekette Rossmann rollt flächendeckend unser gemeinsam erarbeitetes Digital Signage-Konzept aus. Hier kamen erstmals doppelseitige Displays zum Einsatz, die Promotions sowohl nach innen in die Filiale wie auch nach außen spielen können – selbstredend mit unterschiedlichem Content.

Projekte diverser Art

Der Kunde Schuh Mücke hat den Instore Assistant eingeführt, über den alle Omnichannelbestellungen abgewickelt und Warenbewegungen innerhalb des Unternehmens abgebildet werden. Schuh Mücke hat dafür von uns das App-Äquivalent eines Premium-Maßanzugs bekommen.

Zusammen mit der aporodix GmbH wurden deren Apotheken Kern-digitalisiert – vom LCD-Screen bis hin zum Digital Signage-Book.

Babyone führte die digitale Einlasskontrolle ein und implementierte mit uns kleine IoT-Buttons, mit Hilfe derer sich Kindersitze und Kinderwagen vergleichen lassen.

Trotz der prekären Lage, die die Welt mit angehaltenem Atem täglich aufwachen lässt, konnten wir einen weiteren hochkarätigen Vertrag unterzeichnen, der uns auch 2022 auslasten wird.

Personaltechnisch wuchsen wir ebenfalls kräftig: 2021 stellten wir 14 neue Kollegen und Kolleginnen ein.

Neuer Vorstand Auch für den Autor des Jahreskommentars hat sich etwas getan: Lutz Hollmann-Raabe wurde vom Head of Sales zum Vorstand (CSO; COO) berufen und verantwortet nun die Bereiche Marketing, Sales und Professional Service Hardware.

Und so wird 2022

Im kommenden Jahr werden wir auf 70 Mitarbeitende wachsen. Unsere Planung, auf der wichtigen Leitmesse Eurocis auszustellen, steht nach wie vor. Fokusthema wird auf der einen Seite Digital Signage sein, auf der anderen Seite natürlich alles, was wir an Neuerungen im Gepäck haben. Durch den Wegfall der letzten Eurocis heißt das: geballte News-Power!

Ein Highlight des kommenden Jahres wird der Info-Point Designer sein: dieses Feature befähigt jeden Anwender, selbst interaktive Anwendungen zu gestalten. Dabei kann aus vielfältigen Aktionen gewählt werden. Auch die Instore Assistant App – eine Mitarbeiter-App für mobile Verkaufsberatung – bekommt ein umfangreiches Update für die interne Unternehmenskommunikation: das Communication Center und das Schwarze Brett.

Die lauen Monate des vergangenen Jahres haben unsere Entwicklerteams genutzt, unsere Digital Signage-Software – den sovia Retail Backstore – vollzupacken mit neuen Features, die jetzt nach und nach für unsere Kunden zum Einsatz kommen.

Dem Jahr 2022 werden wir positiv begegnen. Wir sind hervorragend für die Herausforderungen des „New Normal“ aufgestellt und wissen schon jetzt, dass wir die Erfolge von 2021 definitiv toppen werden.