IWC, Esprit, PKZ, IWC, Credit Suisse: An der Bahnhofstrasse in Zürich sind bekannte Marken präsent, oft mit Flagship-Konzepten. Die berühmte Shopping-Meile in der Innenstadt ist ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen.

Kein Wunder, dass die Shops mit feinsten Retail-Konzepten ausgestattet sind, inklusive vieler Digital Signage-Highlights. Gemeinsam mit Andy W. Bohli, CEO und Inhaber von Imaculix, wirft invidis im neuesten Video einen Blick auf die Retail-Konzepte – und natürlich auf die Digital Signage-Installationen.

Andy Bohli erkundet zusammen mit Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis die Bahnhofstrasse und zeigt besonders gelungene Digital Signage-Lösungen, die in das jeweilige Retailkonzept eingebunden sind.

Der Besuch war Teil der invidisXworld Schweiz-Tour: invidis reiste durch das Land, um Use Cases zu sehen und wichtige Akteure der Schweizer Digital Signage Branche zu interviewen.