Sharp/NEC Display Solutions Europe präsentiert sich auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2022 am Stand E600 in Halle 3 (Sharp/NEC Event-Microsite) in direkter Nachbarschaft zu Sony und Samsung. Auf der ISE wird Sharp/NEC erstmals mit dem auf vielen Positionen veränderten neuen gemeinsamen Team vertreten sein.

Zu den Highlights bei Sharp NEC gehören Lösungen für die Zukunft des hybriden Arbeitens und die Verbindung von Teams für eine erfolgreiche Remote-Zusammenarbeit sowie die neuesten geschäftskritischen Anwendungen für die Bereiche Transport, Retail Signage und Higher Education.

Sharp/NEC zeichnet sich seit Jahren damit aus, Hardware-Lösungen anzubieten, die neben Bildqualität auch intuitive Software und benutzerorientiertes Design bieten. „Auf der ISE 2022 laden wir unsere Kunden und Partner ein, die Synergie von Innovation und Expertise in unserem neuen Joint Venture zu erleben“, sagt Ian Barnard, neu ernannter Senior Vice President Marketing und Product Management bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Die Kunden werden sehen, wie viel mehr sie von dem einheitlichen Ansatz erwarten können, den wir bei Sharp/NEC schmieden. Die innovative 8K-Technologie beispielsweise bietet eine noch nie dagewesene Klarheit und Tiefe. Die breitere Display-Produktpalette von Sharp/NEC bedeutet für den Nutzer Auswahl und Flexibilität. Darüber hinaus bieten unsere gemeinsamen Ressourcen und unser Engagement für Qualität den Kunden Effizienz und Nachhaltigkeit.“

Ein Beispiel für das Potential des Joint-Ventures wird im New Work Bereich des Sharp/NEC Messestandes zu sehen sein. Zu den neuen Meeting- und Kollaborationslösungen gehören das NEC MultiSync WD551 Windows Collaboration Display sowie die Fusion zwischen dem Sharp L752B Display und der neuen Sharp Synappx Workplace Produktivitätsplattform. Ein erstes Zeichen wie der kombinierte Displayanbieter Sharp/NEC seine Produkte mit Sharp IT-Plattformen verknüpft.

Auch andere Vertikallösungen präsentiert das japanische Duo auf der ISE in Barcelona u.a. neue Projektionslösungen für Hochschulen. Mit innovativen Digital Signage Lösungen für Retail und Transportation will Sharp/NEC Partner und ISE-Besucher überraschen und beeindrucken.

Darüber hinaus präsentiert Sharp/NEC die nächste Generation seiner vielseitigen und zukunftssicheren Direct View LED-Lösungen, die eine einfache Einrichtung und unkomplizierte Bedienung bieten. Die höherwertigen LED-Modelle verfügen über feinere Pixelabstände für ein optimales Seherlebnis selbst in hellen Umgebungen.

„Die ISE 2022 bietet die perfekte Gelegenheit, unser Joint Venture vorzustellen, trotz der schwierigen Zeiten, die wir alle erleben“, so Barnard. „Die ISE ist seit langem ein wichtiger Treffpunkt sowohl für Sharp als auch für NEC, und wir glauben, dass die Organisatoren die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die Veranstaltung sicher und erfolgreich zu gestalten. Wir nehmen die Sicherheitsmaßnahmen sehr ernst, und wir sehen, dass andere das auch tun.“