OoH Neues Epamedia-Bigboard in Wien

Epamedia erweitert sein Angebot um einen neuen XXL-Werbeträger. Das Bigboard befindet sich an der innerstädtisch stark befahrenen Straße gegenüber dem Wiener Hauptbahnhof am Wiedner Gürtel. In unmittelbarer Umgebung befindet sich auch das Schloss Belvedere.

Der neue 352 Quadratmeter große Eyecatcher kommt auf eine Breite von circa 22 Metern und eine Höhe von rund 16 Metern. Die gute Lage und Größe sorgen laut Epamedia für beste Sichtbarkeit bei Autofahrern und Benutzern öffentlicher Verkehrsmittel. Das Bigboard steht ab sofort bis Mai 2022 beim Außenwerber zur Verfügung.