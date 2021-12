Out of Home Clear Channel gewinnt Plakatflächen in Zürich

Clear Channel erweitert seine Präsenz in Zürich, dem stärksten Wirtschaftsraum der Schweiz. Der Außenwerber setzte sich in einer Ausschreibung der Liegenschaften Stadt Zürich durch und hat die vermarktungsrechte für weitere 216 Werbeflächen in der Stadt gewonnen. Die Flächen werden ab dem 1. Februar 2022 das bestehende Portfolio von Clear Channel in Zürich ergänzen. Zu den Neuzugängen zählen beispielsweise zwei Megaposter beim Hauptabgang ins Shopville direkt am Züricher Bahnhofplatz.

Auch die anderen Plakatflächen befinden sich laut Clear Channel an hochfrequentierten Standorten, von der Aargauer- bis zur Zollikerstrasse. Ebenfalls Teil der gewonnenen Ausschreibung ist das Megaposter am Central, welches wie die anderen Flächen zwar erst ab Februar nächsten Jahres verfügbar ist, laut Clear Channel aber schon jetzt gebucht werden kann.