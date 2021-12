Displayhersteller PPDS hat eine globale Partnerschaft mit dem Hersteller von TV-Halterungen Glamox bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die Unternehmen Krankenhauspatienten mehr Komfort beim TV-Konsum im Zimmer bieten. Glamox hat dafür Luxo Maximum entwickelt, einen ergonomisch gestalteten Selbstbalancierungsarm in medizinischer Qualität, der auf die Philips Bedside TV von PPDS zugeschnitten ist.

Der Arm besteht aus Aluminium und verfügt über drei Drehpunkte. So kann das montierte Display laut PPDS genau an die Anforderungen des Patienten, den Winkel und die Position des TV betreffend, angepasst werden. Die Verkabelung ist in den Arm integriert. Erhältlich ist Luxo Maximum standardmäßig in den Farben Weiß und Hellgrau. Die Installation ist laut Anbieter relativ einfach. Die Garantie liegt bei fünf Jahren.

Angeboten wird der Arm zusammen mit einer Reihe an 19″-Android-TVs der Marke Philips Heartline, die PPDS ausschließlich für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen entwickelt und baut. Mit dem serienmäßig eingebauten Chromecast, der das Streamen von Inhalten von einem persönlichen Mobilgerät ermöglicht, bieten die Philips Bedside TVs Zugang zu einer großen Auswahl an Unterhaltungsdiensten: Darunter TV-, Streaming- und Radiosender oder Google Play. Die Patienten können zudem je nach Einrichtung der TVs auch auf persönliche medizinische und relevante Informationen zugreifen und beispielsweise sehen, welche Pflege gerade Dienst hat, was es zum Abendessen gibt oder wann geplante Behandlungen anstehen.

Die Partnerschaft der Unternehmen ist Teil der fortlaufenden „Total Solutions“-Strategie von PPDS. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Anbietern wie Glamox soll PPDS-Partnern und -Kunden Mehrwert bieten: „Es ist alles andere als ideal, ein Display bei uns zu kaufen und dann Zeit mit der Suche nach einer passenden Befestigungslösung zu verbringen. Unsere Total-Solutions-Strategie, bei der wir mit einigen der weltweit führenden Software- und Hardware-Anbietern zusammenarbeiten, trägt dazu bei, diese Zeit- und Kostenfrustrationen zu beseitigen“, sagt Jeroen Verhaeghe, PPDS International Business Development Manager Hospitality. Der Displayhersteller will im Rahmen der Strategie zudem verschiedenste spezielle Märkte wie eben das Gesundheitswesen mit High-End- und Komplettlösungen abdecken.