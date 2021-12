Für die Markteinführung der neuen Coca-Cola Zero Zucker in der Schweiz hat Coca-Cola HBC Schweiz als Eyecatcher erstmals auf holografische Spielautomaten gesetzt. Die gemeinsam mit der Züricher Retailagentur TMI Agency realisierte Kampagne #bestcokeever von Juli bis August nutzte die 3D-Rotor-Displays von Hypervsn. Beim Spielen ließen sich verschiedene Preise, einschließlich einer Flasche der neuen Coke, gewinnen.

Die Kampagne dauerte zwei Wochen und erstreckte sich über fünf Einkaufszentren, 45 Sampling-Locations und 150 In-Store-Aktionen. Eine Location für die Aktion war der Züricher Hauptbahnhof. Der autorisierte Hypervsn-Händler Avantage installierte hier mehrere Modelle der Gamification-Lösung Hypervsn Slots, sowie einige Solo L Displays des 3D-Signage-Anbieters.

Laut den Unternehmen kam die Aktion gut an: Mehr als 18.000 Menschen nutzten die holografischen Spielautomaten am Züricher Hauptbahnhof und den anderen Stationen. Dabei wurden rund 150.000 Produktproben verteilt. Coca-Cola zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. In Folge soll jetzt eine Weihnachtskampagne in Genf, Bux, La Chaux-de-Fonds, Zug und Raperswil anlaufen, erneut mit Technologie von Hypervsn.