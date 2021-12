Der Schweizer Eishockeyverein HC Ambrì-Piotta (HCAP) hat seit kurzem eine neue Spielstätte – die wiederum mit neuer Digital Signage-Technik ausgestattet wurde. Über dem Eis der Gottardo-Arena in der Gemeinde Quinto (Kanton Tessin) hängt ein moderner und hochauflösender LED-Würfel mit 108 Quadratmetern Fläche, ein ein Meter hohes LED-Ribbon-Board mit 220 Quadratmetern Gesamtfläche umläuft das Spielfeld oberhalb der Ränge. 95 Screens in Hospitality-Zonen und Meeting-Räumen komplettieren das neue Setup. Alle Displays stammen von LG Electronics.

Die HCAP-Arena ist das erste von LG ausgestattete Eishockeystadion in Europa. Im deutschsprachigen Raum gehört der Frankfurter Deutsche Bank Park – Heimstätte von Eintracht Frankfurt – zu den bisher bekanntesten LG-Stadienprojekten.

Der LED-Videowürfel über der Eisfläche setzt sich aus IP65-zertifizierten Cabinets der Outdoor Versatile Series GSCA046 zusammen und verfügt über eine Gesamtfläche von 108 Quadratmetern. Der Pixelpitch beträgt 4,63 mm, der Kontrast 11.000:1.

Die Eckmodule sind auf Gehrung geschnitten, dadurch läuft das Bild fast nahtlos über die Kanten. Oberhalb der Ränge umläuft ein LED-Band aus 220 quadratischen, je ein Quadratmeter großen Cabinets der Ultra Light Series GSCD100 mit einem Pixelpitch von 10,41 mm das Spielfeld. Die Verbindung aller LED-Controller über ein Genlock-Signal stellt laut LG eine sehr geringe Latenz von weniger als einer Millisekunde für eine perfekt synchronisierte Anzeige sicher. In den Logen und Restaurants, in Bars, an Food-Ständen sowie in Meeting-Räumen hängen außerdem 95 IPS-Bildschirme der Serie UH5F mit Bilddiagonalen zwischen 49 und 86 Zoll.

Traditionsverein mit neuer Stätte

Der HCAP wurde 1937 gegründet und spielt seit 1985 ununterbrochen in der höchsten Schweizer Liga. 1999 brachte er es zur Vizemeisterschaft. Seit dieser Saison spielt der Verein in der neuen, vom Architekten Mario Botta entworfenen Mehrzweck-Arena Gottardo auf dem Flugplatz von Ambrì.

„Die Geschichte des HCAP ist einzigartig“, sagt Ingo Krause, Director Marketing & Sales Information Display D/CH LG Electronics – „genau wie die Atmosphäre, die die Ambrì-Fans mit ins neue Stadion gebracht haben. Wir freuen uns besonders über die neue Partnerschaft mit einem echten Kult-Verein!“

„Uns ist sehr wichtig, dass wir einen starken Partner wie LG zur Seite haben und alle Produkte aus der gleichen Hand bekommen“, kommentiert HCAP-Geschäftsleiter Nicola Mona. „Wir standardisieren auf einem hohen Niveau die Qualität über das ganze Stadion und können uns mit dem Systemintegrator Lémanvisio nun auf eine einzige Anlaufstelle für Support und Ersatzteile konzentrieren.“