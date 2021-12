Eine neue Studie von Alfi, einer KI-basierten SaaS-Werbeplattform für Unternehmen, zeigt die Wichtigkeit von DooH: 61 Prozent der Führungskräfte in der Werbebranche sind der Überzeugung, dass Digital-out-of-Home der effektivste Weg ist, um junge, technikaffine und soziale Verbraucher zu erreichen, die unterwegs sind und daher am ehesten mit OoH-Werbung interagieren.

Nahezu neun von zehn (86 Prozent) Werbefachleuten stimmten auch zu, dass Menschen, die unterwegs sind, eine aktive Haltung einnehmen und außerhalb ihres Zuhauses aufmerksamer sind, was ein nahtloses digitales Erlebnis ermögliche. Dies wiederum wird bei jungen, wohlhabenden Verbrauchern beobachtet, die Markenbotschaften wahrscheinlich über Mundpropaganda und soziale Medien verbreiten und nach der Interaktion mit DooH-Werbung mehr mobile Suchvorgänge durchführen als bei jedem anderen Medium.

Die „perfekte Zielgruppe“

„Angesichts der Tatsache, dass Webbrowser zunehmend Cookies blockieren und Menschenmassen in Stadien, Flughäfen und Mitfahrgelegenheiten zurückkehren, wird DooH weiter wachsen, da die Werbeausgaben rasch in den OoH-Sektor verlagert werden“, erklärt Peter Bordes, Interim CEO von Alfi. „Junge Erwachsene, die zwar werberesistent sind und kaum traditionelle Medien nutzen, verbringen mehr Zeit außer Haus und haben eine Vielzahl von digitalen Medienkontaktpunkten, was sie zu einer perfekten Zielgruppe für DooH-Werbung macht.“

Auf die Frage nach den fünf Sektoren, in denen DooH-Werbung in den nächsten drei Jahren am stärksten zunehmen wird, nannten 76 Prozent der Befragten die Unterhaltungs- und Medienbranche, 62 Prozent die Finanzbranche, 59 Prozent die Modebranche und 52 Prozent den Bereich Health and Beauty.

Peter Bordes kommentiert: „Da sich immer mehr traditionelle Branchen der Wirksamkeit von DooH-Werbung bewusst werden, können wir einen stärkeren Fokus auf datengesteuerte Erkenntnisse erwarten, indem wir die Werbemöglichkeiten und die analytische Raffinesse erweitern und alles nahtlos über mehrere Geräte bereitstellen – was nicht nur zu einem vertrauensvollen Kaufverhalten, sondern auch zu einer direkten Verbindung mit den Verbrauchern führt.“