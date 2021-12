Die Luxuskaufhausgruppe Selfridges soll laut Medienberichten (u.a. Bloomberg) für bis zu 4 Milliarden GBP an ein thailändisches Konglomerat verkauft werden. Das britische Premiumwarenhaus betreibt 25 Filialen, darunter ein riesiges Flaggschiff in der Londoner Oxford Street, sowie Filialen in Dublin, den Niederlanden und Kanada.

Selfridges wurde 1908 von dem amerikanischen Einzelhandelsmagnaten Harry Gordon Selfridge gegründet. Seit 18 Jahren ist es im Besitz der Milliardärsfamilie Weston.

Die thailändische Central Group hat in den vergangenen Jahren viele namhafte Premium-Warenhäuser in Europa übernommen. In Deutschland zählt neben dem KaDeWe in Berlin auch das Alsterhaus (Hamburg) und Oberpollinger zur Central Group. In Europa sind La Rinascente (Mailand) und Illum (Kopenhagen) Tochterunternehmen der thailändischen Gruppe.

Nicht nur internationale Konzerne konsolidieren den europäischen Markt. So übernahm Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) den Kopenhagener Warenhauskonzern Magasin du Nord während der Tiroler Immobilienmogul die Warenhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof zur Galeria-Gruppe zusammenschrumpft.

Herausforderung Digital Signage in Warenhäusern

Aus Digital Signage Sicht sind Warenhäuser schwierige Projekte. Das klassische Warenhaus-Konzept „Alles unter einem Dach“ funktioniert schon länger nicht mehr. Immer mehr Warenhäusern sind von Marken Shop-in-Shops geprägt und lassen eine eigene Kommunikations- und Architekturhandschrift vermissen. Somit dominieren in der Regel unzählige Digital Signage Insellösungen die großen Warenhäuser. Wichtigste Warenhaus-eigene Touchpoints bleiben Wayguiding und Etagenanzeigen.

Galeria setzt in den neu-umgebauten Warenhäusern vermehrt wieder auf ein einheitliches Digital Signage Netzwerk, wie das von Bütema entwickelte Konzept in Frankfurt-Hauptwache.