Online-Shopping ist längst kein Nischenthema mehr. Doch wie sieht es mit dem Einkaufen über soziale Netzwerke aus? Für die Studie „Social Shopping – Einkaufen über Social Media ist kein Trend, sondern auf dem Weg zum New Normal“ befragte die internationale Data & Analytics Gruppe Yougov Ende Oktober mehr als 2.000 Personen in Deutschland. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Das Ergebnis: 20 Prozent waren in diesem Jahr schon einmal auf „Social Shoppingtour“. Im vergangenen Jahr hatten 18 Prozent aller befragten Verbraucher in Deutschland soziale Medien zum Einkaufen genutzt.

Die Verschmelzung von Social Media und E-Commerce beim Social Shopping zeigt sich erfolgreich. Und wird laut Studie gerade bei jüngeren Befragten immer relevanter: Unter Befragten im Alter von 18 bis 24 Jahren (Generation Z) haben 32 Prozent schon einmal über soziale Netzwerke eingekauft. Bei den Befragten im Alter von 25 bis 39 Jahren (Millennials) sagten dies 30 Prozent. Das ist jeweils knapp ein Drittel aller Befragten der jeweiligen Altersgruppen. Bei den Verbrauchern ab 40 Jahren werden die Zahlen allerdings kleiner. Unter 40- bis 54-Jährigen (Generation X) haben 18 Prozent schon einmal via Social Media eingekauft, unter denjenigen zwischen 55 und 75 Jahren sind es nur 12 Prozent.

Facebook und Instagram als Shopping-Channel

Für jene Verbraucher, die schon einmal über soziale Netzwerke eingekauft haben oder sich dies vorstellen können, sind laut Studie besonders Facebook und Instagram als Kanäle gefragt: 43 Prozent kaufen über Facebook oder können sich dies vorstellen, auf Instagram trifft dies für 35 Prozent zu. Erst mit Abstand folgen andere Plattformen wie Pinterest mit 10 Prozent, Twitter und Tiktok kommen auf jeweils 8 Prozent.

Die Studie zeigt also, dass zwar mehr als die Hälfte der Deutschen sich noch nicht vorstellen kann, über soziale Medien einzukaufen, aber auch, dass sich der Trend bei jungen Shoppern etabliert. Und auf welchen Plattformen. Die Kombination Social Media und E-Commerce beim Social Shopping sollten Marken und Werbetreibende also gut im Auge behalten.