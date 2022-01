Das kalifornische Digital Signage Start-up Raydiant (6,5m USD Umsatz, 45 Mitarbeiter, 3.500 Touchpoints) übernimmt mit Sightcorp ein Analytics Spin-off der Universität Amsterdam. Erst im vergangenen Jahr hat das 2017 gegründete Digital Signage Start-up aus San Francisco mit Hoopla eine Mitarbeiterkommunikationslösung (Performance Management und Motivation) übernommen.

Die Audience-Intelligence-Lösung von Sightcorp erweitert die Funktionalität von Raydiants Experience-Management-Plattform um anonyme Analysen rund um Verweildauer, Anzahl und soziodemografische Merkmale der Betrachter, Anzahl der Impressions und mehr. Retail-Kunden und Brands will Raydiant dabei unterstützen, den Umsatz zu steigern und optimierte Digital Signage-Kampagnen zu liefern, während die Privatsphäre der Verbraucher gewahrt bleibt.

Gemeinsam werden Raydiant und Sightcorp dynamische, optimierte Inhalte auf Bildschirmen bereitstellen, die auf Echtzeit-Zuschauer- und Leistungsdaten basieren. Einzelhändler und Betreiber von Mediennetzwerken erhalten die Möglichkeit, Werbeflächen zu einem höheren Preis zu verkaufen, begleitet von Leistungskennzahlen, Targeting-Funktionen und mehr.

Die von der Universität Amsterdam entwickelte Lösung von Sightcorp ermöglicht es DooH-Netzbetreibern, Werbetreibenden und Mediaagenturen, aussagekräftige Einblicke in das Publikum und Datenvisualisierungen auf der Grundlage von Live-Analysen , die anonym vor laufender Kamera erfasst werden, einschließlich Opportunity to See (OTS), Impressions, Zuschauerzahlen, Aufmerksamkeits- und Verweildauer sowie demografische Daten.

Um den Datenschutz zu gewährleisten, blendet das Sightcorp Deepsight Toolkit standardmäßig alle Gesichter aus und ist so aufgebaut, dass alle Daten offline und lokal verarbeitet werden. Sightcorp vermarktet seine Lösung als die mit der höchsten Genauigkeitsrate im Markt.

Mit der Übernahme wird die Niederlassung von Sightcorp in Amsterdam zum EMEA-Hauptquartier für Raydiant: Somit übernimmt das Unternehmen auch zentrale Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für die Gruppe. Die derzeitige CEO Joyce Caradonna verantwortet nun das Gesamtgeschäft von Raydiant in EMEA. Das Unternehmen plant außerdem, Büros in Litauen und London zu eröffnen und das europäische Team von 20 auf 100 Mitarbeiter im Jahr 2022 zu vergrößern.