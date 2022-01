Ökologische Nachhaltigkeit stand auf der CES 2022 im Mittelpunkt des 2.044 Quadratmeter großen Standes von LG Electronics, der vollständig aus upgecycelten, recycelten und wiederverwertbaren Materialien gebaut wurde. Für seinen CO2-Neutralen-Stand auf der CES 2022 hat LG 100 Tonnen an Emissionen durch CO2-Zertifikate neutralisiert, die alle geschätzten CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport, der Herstellung und dem Stromverbrauch des Standes vor Ort abdecken.

Das einzigartige Standkonzept ist auf den ersten Blick überhaupt kein Messestand. Es fehlen faktisch alle Produkte, es flimmern keine riesigen LED-Wände. Und das in Las Vegas, der Stadt die niemals schläft und die Neon und LED zum Mainstream gemacht hat. Das Standkonzept provozierte da es nicht in klassische Schubladen passt. Viele CES-Besucher waren enttäuscht da sie extra nach Las Vegas geflogen waren um die neuesten technischen Gadgets persönlich zu erleben. Doch bei LG war auf den ersten Blick wenig zu sehen. Ein kurzer Scan eines QR-Codes und Besucher konnten die Produkte in VR and AR erleben.

Der LG-Messestand umfasst eine Reihe von Kiosksystemen, an denen die Besucher erfahren konnten, wie LG alle Aspekte des täglichen Lebens durch technologische und gestalterische Innovationen verbessern will. Im Einklang mit LGs CES-Thema für 2022 „ The Better Life You Deserve“ wurde der gesamte Stand aus recyceltem OSB-Sperrholz gebaut. OSB Platten sind für ihre „raue“ Optik bekannt die durch das Pressen von Holzabfällen entsteht und die ohne Leim, Farbe und Lack produziert werden. Der ganze Stand wird im Anschluss an die Messe rückstandlos recycled.

Der sparsame LG-Messestand passt zu den Produkteinführungen die Dutzende neuer Energy Star -zertifizierter Haushaltsgeräte, Home-Entertainment-Produkte und IT-Geräte umfasst. LG setzt wie Marktbegleiter auf ein umfassendes Engagement für Nachhaltigkeit, einschließlich umweltfreundlicher Produkt- und Verpackungsdesigns, umweltfreundlicherer Produktionsprozesse und der Reduzierung gefährlicher Stoffe. Unter anderem hat sich LG verpflichtet, mehr als 500.000 Tonnen recycelten Kunststoff in seinem Herstellungsprozess zu verwenden und die Rückgewinnung von mehr als 7 Millionen Tonnen Elektronikschrott bis 2030 zu steigern.

Auf der CES kündigte LG auch seinen mit einer Million USD dotierten Life’s Good Award an, mit dem Innovationen zur Minimierung der Umweltbelastung durch Null-Abfall- und Kreislaufsysteme ausgezeichnet werden, während gleichzeitig die Treibhausgasemissionen reduziert und der Klimawandel bekämpft werden.