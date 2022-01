Im Fokus für die Digital Signage Branche steht The Freestyle – ein Projektor der sich in eine Standard-Lampenfassung reinschrauben lässt und der darüber mit Strom versorgt wird. Auch darf das Thema Nachhaltigkeit nicht fehlen mit vielen kleinen Optimierungen. MicroLED sowohl als Backlight von LCD/QLED-Displays wie auch als DirectView (MicroLED/The Wall). Eine erste OLED-Display Serie wurde indirekt angekündigt, der große Product Launch erfolgt aber erst in ein paar Wochen.

Sonst gibt es bei Samsung natürlich viele Smartphone, Weiße Ware, Home- und Automotive-Lösungen zu sehen.