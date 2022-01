Premium-Service, biologisch abbaubare Waschmittel und eigene Wasseraufbereitung: Die Filialen von Niagara Carwash sollen den hohen Anspruch und den Rundum-Service-Gedanken des Autowaschunternehmens unterstreichen. Das Werbetechnik-Unternehmen Rehse Reklame stattet die Autowäschen daher mit den passenden Werbeanlagen aus – inklusive Digital Signage.

Dazu gehören am Standort in Dinslaken auch zwei große Video-Walls, die Innlights Displaysolutions lieferte und installierte.

Trotz des Indoor-Standorts entschied man sich für Outdoor-LED-Technik – aufgrund der nassen Umgebung, die eine Waschstraße mit sich bringt. Zum Einsatz kam das Produkt Innscreen LM 4.8, einmal freihängend in 6 mal 4 Metern und einmal wandmontiert mit 5 mal 3 Metern.

Beide LED-Displays wurden aus einer einheitlichen Produktions-Charge geliefert, damit eine identische Farbcharakteristik gewährleistet ist. „Am Standort innerhalb der Halle reicht eine 30-prozentige Helligkeitseinstellung bei den LED-Panels, die tageslichthell bis zu 5.000 Candela pro Quadratmeter leisten können“, erläutert Reinke Clement von Innlights Displaysolutions. Die LED-Panels sind für eine höhere Betriebssicherheit jeweils mit zwei Netzteilen versorgt. Beide Screens lassen sich von vorne unkompliziert warten.

Die Rückseite des freihängenden Displays wird ebenfalls für die visuelle Kommunikation genutzt: mittels eines bedruckten Spanntuchs.

Die LED-Technik wird von der Innlights-Firmenzentrale in Wuppertal durchgehend als Serviceleistung überwacht. Laut dem Unternehmen wurde auch für die Bereitstellung des Contents mit der Innlights Remote Control Application auf eine einfache Form der Bespielung und Aktualisierung der Inhalte geachtet. Niagara kann von der Unternehmenszentrale in Krefeld aus Bildinhalte zuordnen. Reinke Clement zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Der Kunde hat den schnellen und effizienten Workflow unserer RCA direkt für seine anderen Standorte übernommen und arbeitet nun ausschließlich mit unserem Content Management System.“ Nun soll als nächster Schritt der Niagara-Standort in Mönchengladbach mit LED-Displays ausgestattet werden.