Ende Oktober verlieh die Stadt Wuppertal ihre Wirtschaftspreise 2021. Erneut realisierte Innlights Displaysolutions die Videozuspielung für das jährliche Event in der Glashalle der Stadtsparkasse Wuppertal. Hierzu gehörten die Kamera- und Regietechnik sowie die LED-Hardware und die technische Betreuung.

Eine große LED-Wall auf der Bühne war frei im Raum angeordnet; sie verfügte über eine Breite von 15 Metern bei einer maximalen Höhe von 4,5 Metern. Mit speziellen LED-Modulen wurde das Bild zudem weiter in die Tiefe verlängert. „Wir haben das Bild sozusagen über die Ecke laufen lassen. So verdeckten wir den störenden Einblick hinter das Bühnenbild und gleichzeitig wirkte das Gesamtbild tatsächlich dreidimensional“, erläutert Kolja Birkenbach von Innlights.

Zum Einsatz kamen die LED-Module „Innscreen C2 HE“ mit einem Pixelabstand von 2,84 Millimeter. Die Module verfügen laut Innlights dank der „Black Face & Non Glossy“-LED-Technologie über einen besonders hohen Kontrast.

Als verantwortlicher Dienstleister im Bereich Video platzierte der Digital Signage-Anbieter weitere LED-Wänden im Eingangsbereich. Die Grafikanimation für diese wurden über die hauseigene Innlights Remote Control Application stand-alone zugespielt.

Gemeinschaftsprojekt made in Wupppertal

Bei der Veranstaltung wurden Preisträger aus drei Kategorien gekürt. Innlights war bereits in einer frühen Phase involviert und konnte in Zusammenarbeit mit der projektführenden Agentur ur-werk Veranstaltungsplanung aus Wuppertal beratend tätig werden und die Umsetzung mitplanen. Weiter am Projekt beteiligt waren die Agentur für Medien und Kommunikation 6tant, die mit Ralf Silberkuhl als Art Director die Videospots zu den jeweiligen Preisträgern produzierte. Unter der Regie von Ralf Silberkuhl spielte Innlights das Gesamtprogramm und die Kamerabilder zu. Für diese Live-Videos und zur Aufnahme waren drei bemannte Kameras und zwei zusätzliche Dome-Kameras im Einsatz.

In der Bildregie erstellte Innlights in Ventuz, einer 3D-Echtzeit-Authoring-Software, weitere Bildinhalte, wie zum Beispiel die begleitenden Motive zur Gebäudeillumination des Stadtmarketingpreisträgers Gregor Eisenmann. Sven Petersen von der Firma Event Support aus Wuppertal zeichnete für die Grundprogrammierung und Ventuz Hardware-Unterstützung verantwortlich.