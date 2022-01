Condé Nast Traveller hat „The Reel Store“, die erste permanente Galerie für immersive Kunst in UK , in seine Rangliste „50 events worth travelling for in 2022“ aufgenommen. Damit wird die Galerie für digitale Kunstwerke, die im April 2022 im englischen Coventry eröffnet, in einem Atemzug mit Happenings wie dem Karneval in Venedig und der Kirschblüte in Japan genannt.

Die Galerie wird im ehemaligen Sitz der Zeitung Coventry Evening Telegraph untergebracht sein. Derzeit laufen die Arbeiten zur Umgestaltung des alten Lagers, in dem einst die Papierrollen für die Zeitung aufbewahrt wurden.

Der 800 Quadratmeter große Hauptausstellungsraum beherbergt eine große Projektionsleinwand mit mehreren hochwertigen Videoprojektoren und einem immersiven Soundsystem.

Refik Anadol für die Premiere

Die erste Ausstellung wird vom digitalen Star-Künstler Refik Anadol stammen. „Machine Memoirs: Space“ ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der Nasa und nutzt künstliche Intelligenz, um Bilder des Weltraums neu zu interpretieren. Mittels KI kategorisiert ein Computer die Fotos und schafft digitale Interpretationen der All-Aufnahmen.

Die immersive 360-Grad-Customer-Journey wird zudem durch 3D-Audiomaterial begleitet, sodass die Besucher komplett in neue digitale Sphären eintauchen können.