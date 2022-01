Noch bis zum 4. März 2022 haben Agenturen, Unternehmen und Nachwuchskreative Zeit, ihre Arbeiten bei der DOOH Creative Challenge einzureichen. Mit dem Wettbewerb zeichnet das Digital Media Institute (DMI) herausragende Kreationen für Digital-Out-of-Home aus. Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben: „DOOH Classic“, „Beste crossmediale Kampagne“, „Best Use of Data“, „Future Vision DOOH“ und – speziell für junge Kreativ-Talente – „DCC Youngstars“ (Nähere Informationen zum Wettbewerb auch im invidis-Beitrag).

Der DoohH-Award des DMI ist auch im W&V-Kreativranking vertreten. Die Gewinnerkampagne der Nachwuchskategorie wird laut DMI mit 1 Milliarde Bruttokontakte belohnt.