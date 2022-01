Er ist noch ein Solitär, aber in Zukunft sollen weitere JCDecaux LED-Screens mit einer Living Wall verschönert werden. Im Gegensatz zu anderen Green City DooH-Konzepten setzt der weltgrößte Außenwerber in Großbritannien auf Moosflächen auf der straßenabgewandten Seite.

Der 10m hohe DooH-Screen befindet sich in London an der Kreuzung zwischen der A214 und der A3 in Battersea. Während die digitale Out-of-Home Fläche die Richtung Hauptstraße ausgerichtet ist, schmückt eine Living Wall die Rückseite des Screens. Hinter dem Screen befindet sich ein Konferenzzentrum, sodass die Tagungsteilnehmer nun nicht mehr auf einen Metallkoloss schauen, sondern auf 2.900 Moospflanzen und feinstaubgereinigte Luft einatmen können.