Twitter nutzte das digitale Netzwerk von JC Decaux in New York City für seine neueste Kampagne „Tweet it into Existence“. Dafür zeigte der Social-Media-Gigant alte Tweets von Prominenten, die spätere Erfolge und Auszeichnungen vorwegnehmen und sich damit im Nachhinein erfüllten.

So zeigt ein Motiv einen Tweet der Sängerin Demi Lovato von 2010, der den Wunsch enthält, die Nationalhymne beim Super Bowl zu singen. Danaben wird ist ein Bild von ihr aus dem Jahre 2020 während ihres Super-Bowl-Auftritts zu sehen. Eine andere Variante zeigt ein Foto des Nascar-Rennfahrers Bubba Wallace im Jahr 2021 während seiner Siegesfeier auf der Talladega-Strecke. Daneben ist ein Tweet von von 2014 abgebildet, in dem er seinen Traum von einem Rennsieg in der National Series beschreibt. Weitere teilnehmende Prominente sind die Rapperin Megan thee Stallion und die WNBA-Basketballspielerin Michaela Onyenwere.

Laut JC Decaux kommen bei der Kampagne die Storytelling-Fähigkeiten von OoH voll zur Geltung. Durch die gezielte Ansprache von Personen während der Zeit der Neujahrsvorsätze verbessere die Twitter-Kampagne die Beibehaltung und Erinnerung an die Werbung und erhöhe die Wahrscheinlichkeit der Interaktion und Teilnahme an der #TweetItIntoExistence-Kampagne.

Durch die Nutzung von tatsächlichen Tweets steigere Twitter die wahrgenommene Legitimität seines Markenimages. Die Realitätsnähe dieser Kampagne wecke zudem echte Emotionen.

Die Twitter-Kampagne wurde in mehreren Städten in den USA und Kanada ausgespielt.