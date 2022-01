Der Flughafen Düsseldorf hat den Betrieb und die Vermarktung von rund 460 analogen und digitalen Out-of-Home-Werbeflächen zum 1. Januar 2022 neu aufgestellt. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung werden 11.500 Quadratmeter Werbefläche auf dem Flughafengelände im Innen- und Außenbereich ab sofort durch zwei externe Partner betreut.

Den Großteil der externen Werbeflächenvermarktung hat Ströer übernommen. Der Außenwerber vermarktet nun die digitalen großen Boards im Terminal sowie alle analogen Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich des Flughafens. Die Kölner werden die analogen und digitalen Werbeflächen zudem käuflich erwerben, die bisher im Besitz und mehrheitlich in der Eigenvermarktung vom Flughafen Düsseldorf waren.

„Als langjähriger Partner des Flughafens Düsseldorf freuen wir uns sehr darüber, dass wir ab 2022 weitere Vermarktungspotenziale an diesem Premium-Touchpoint übernehmen. Der Flughafen Düsseldorf ist der erste Flughafen dieser Größe, der die Vermarktung der Werbemöglichkeiten weitgehend in externe Hände gibt und so auf das Know-how und die Vermarktungsstärke von OoH-Spezialisten wie Ströer setzt. Die digitalen Premiumwerbeträger, das analoge Medienportfolio sowie das hochwertige Umfeld mit relevanten Zielgruppen ergänzen perfekt unser Vermarktungsangebot in hochfrequentierten Mobilitätsbereichen. Damit entstehen neue crossmediale Kommunikationsmöglichkeiten und Kampagnen über verschiedene Touchpoints zu mobilen Zielgruppen“, sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland.

Cittadino mit digitalem Portfolio

Als zweiter Partner ist der Düsseldorfer DooH-Experte Cittadino an Bord. Das Tochterunternehmen der Tank&Rast hat die Vermarktung für ein rein digitales Portfolio übernommen. Dies umfasst die bereits von Cittadino vermarkteten Screens in den Wartebereichen an den Gates und den Gepäckbändern sowie jetzt auch neu in den Shuttlebussen zur Passagierbeförderung. „Mit unserem Digital Airport Channel, dem einzigen national buchbaren DooH-Flughafennetz Deutschlands, sind wir perfekt aufgestellt, um das qualitativ hochwertige digitale Inventar des Düsseldorfer Airports optimal zu vermarkten“, erklärt Christian Krämer, Geschäftsführer von Cittadino.

„Durch unser Programmatic-Tool ‚Addressable Gate TV‘, das ein Echtzeit-Targeting der Passagiere auf Basis aktueller Strukturmerkmale und Flugpläne ermöglicht, verhelfen wir Werbetreibenden zu einer Kommunikation mit erhöhtem Zielgruppenanteil“, sagt Christian Krämer weiter.

Für die Promotion-Aktionen, die große Digital Skywall auf der Terminalzufahrt sowie das neue Produkt DUS brandspaces (großflächige Markeninszenierungen an den Abflug-Gates) bleibt weiterhin der Bereich Media Management des Airports Ansprechpartner für die Werbetreibenden.

„Für die Neuausrichtung der Werbeflächenvermarktung setzen wir auf langjähriges Know-how sowie ein großes Vertriebsnetzwerk von zwei Branchenexperten, mit denen wir bereits seit Jahren schon erfolgreich in der Außenwerbung zusammen arbeiten. Mit diesem Schritt haben wir zudem neue Möglichkeiten geschaffen, nachhaltig in die Werbeanlagen zu investieren und das Produktportfolio zu modernisieren. Denn unser Ziel ist es, das Out-Of-Home-Angebot weiter auszubauen, um Werbetreibenden ein noch attraktiveres Gesamtpaket am Düsseldorfer Flughafen bieten zu können“, betont Bettina Spönemann, Leiterin Media Management des Düsseldorfer Flughafens.