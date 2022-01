Getreu Dubais Motto „Nichts ist unmöglich“ fliegt Emirates im Rahmen seiner neuesten Werbekampagne mit seinem Airbus A380 in Expo-2020-Bemalung spektakulär rund um den Burj Khalifa. Bereits im August vergangenen Jahres wurde das erste Kampagnenvideo von Emirates mit einer Stuntfrau auf der Spitze des höchsten Gebäudes der Welt zum weltweiten Thema in der Presse und in den sozialen Medien. Das faszinierende an der Produktion ist, das sie nicht im Studio vor dem Greenscreen entstand, sondern tatsächlich auf der Spitze des höchsten Gebäude der Welt gedreht wurde.

Dieses Mal steht die mutige Stuntfrau wieder auf der Spitze des Burj Khalifa und lädt auf großen Schildern dazu ein, die Expo 2020 Dubai zu besuchen. Im Hintergrund dreht der ikonische Emirates A380 in Expo-Bemalung seine Runden. Das Kampagnenvideo zeigt beeindruckende Luftaufnahmen von Dubai und seiner Skyline sowie dem Al Wasl Dom, das Zentrum des Expo 2020 Dubai-Geländes.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Video macht den Eindruck, als ob es mühelos gedreht wurde. Doch das gesamte Projekt erforderte genaueste Planung und Ausführung, in die alle Stakeholder des Luftfahrtsystems von Dubai eingebunden wurden. Der Fokus lag vor allem auf der Sicherheit beim Flugmanöver in niedriger Flughöhe. Teil der sorgfältigen Flug-Choreografie war ein Tiefflug eines Airbus A380 in einer Höhe von nur 830 Metern, der genauen Höhe des Burj Khalifa von Emaar.

Die Maschine flog zudem mit einer niedrigen Geschwindigkeit von rund 270 km/h. Die durchschnittliche Fluggeschwindigkeit einer A380 beträgt rund 890 km/h. Die niedrige Geschwindigkeit sicherte, dass das Flugzeug problemlos und kontinuierlich in einem engen Radius um den Burj Khalifa kreisen konnte. Insgesamt drehte die Emirates A380 elf Runden für die passenden Aufnahmen. Das Flugzeug war über eine halbe Meile entfernt von der Stuntfrau. Die Filmaufnahmen und die elf Tiefflüge fanden am 13. und 14. Oktober 2021 statt, außerhalb der Hauptverkehrszeiten am Dubai International Airport.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die neue globale Multi-Channel-Kampagne wird in zwölf Sprachen und in 19 Ländern im Fernsehen und im Kino ausgestrahlt sowie auf digitalen Plattformen und in sozialen Medien ausgespielt. Die Werbemaßnahme ist Teil eines Engagements von Emirates in Höhe von mehr als 20 Millionen US-Dollar, um die Aufmerksamkeit und die Besucherzahlen für Dubai und für die Expo 2020 Dubai zu steigern.

Das Beste der Expo 2020

Was es auf der Expo 2020 in Dubai zu sehen gibt – insbesondere in Bezug auf Digital Signage – zeigt invidisXworld in einigen Videos. Wir waren kurz nach Eröffnung vor Ort und haben das Beste der Expo gefilmt.