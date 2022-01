Louis Vuitton gedenkt in einem Pop-up Store in Sydney an ihren kürzlich verstorbenen Stardesigner Virgil Abloh. Eine farbenfrohe zweistöckige Präsentation der bekanntesten Kreationen von Virgil Abloh für das französische Luxusbrand.

Anders und doch ganz ähnlich farbenfroh präsentiert sich Dior in einem Popup in Omotesando, dem Hippster-Stadtteil der japanischen Hauptstadt. Hier mietete das französische Modelabel ein ganzes Haus um die neuste Kollektion vorzustellen.