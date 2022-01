Tickets sind online erhältlich – hier das aktuelle DSS ISE 2022 Programm:

10:00 Check-in / Registration

10:30 invidis Keynote “The New Agenda – Market Trends & Drivers, Green Signage”

Florian Rotberg / invidis consulting

Stefan Schieker / invidis consulting

11:15 Accenture

Judith Palmés Bosch / Accenture (ES) judith.palmes.bosch@accenture.com

11:45 Coffee

12:00 What to watch in 2022 and beyond?

Digital signage market opportunities – High growth, big potentials

invidis & guests are revealing new market opportunities beyond the mainstream Jesus Galvez / Gensler (ES) jesus_garciagalvez@gensler.com Stewart Caddick / Connectiv (AE)



12:30 The Big Integrators – Shifting the balance of power

Alberto Caceres / CEO Trison (ES)

Manlio Romanelli / President M-Cube (IT)

Valentina Candeloro / Mood Media (US)

Per Mandorf / Zeta Display (SE)

Ron Haans / CEO First Impression (NL)

Johann Lind / CEO Vertiseit (SE)

Monika Lindquist / Marketing Director Visual Art (SE)

13:15 Lunch

14:00 Changemakers | Beyond Standard – Radical new ideas for Digital Signage

Carlos Silva Santin / CEO Admira (ES)

Andy Bohli / CEO Imaculix AG (CH)

14:30 The Spanish Market & Gateway to Latin America

Ignasi Call / CEO Instronic (ES)

Toni Vinals / CEO n-Sign (ES)

Enrique Hornos Redondo / CEO Icon Multimedia Deneva (ES)

Roi Iglesias / Director Econocom Retail (ES)

N/Beabloo (ES)

Max Jaramillo / Latin Press maxjaramillo@latinpressinc.com

15:15 Tech Revolutions – Disrupting industry conventions

Kiryl Chykeyuk / CEO Hypervsn (UK)

Albrecht Metter / CEO Ameria (DE)

Vincent Encontre / CEO Intuiface (FR)

15:45 Coffee Break

16:00 Software Panel: Breaking up the silo – from CMS to platforms

Christophe Billaud / CEO Telelogos (FR)

Jason Cremins / CEO Signagelive (UK)

Maarten Dollevoet / CRO Broadsign(DE)

Jerome Moeri / CEO Navori (CH)

Stan Richter / CEO SignageOS (CZ)

16:45 Green Signage – setting the agenda for sustainable digital signage

Tobias Lang / CEO Lang AG (DE)

Benjamin Valbert / Director LED & Displays Lang AG (DE)

Theresa Kirchweger / Umdasch Shopfitting (AT)

Peter Critchlea / CEO Trison Beaver (UK)

17:15 Display / LED Roundtable

Selcen Uyguntüzel / Director Sales Vestel (TR)

Ben Phelps / Director Retail Absen (CN)

Piet van Huysen. / Barco vanhuyse@barco.com

17:45 Retail Experience Platforms – Retail as a Service

Lutz Hollmann-Raabe / COO Buetema (DE)

Roi Iglesias Vidal / Head of Econocom Global Retail (ES)

Alexio Cassani / CEO Stentle (IT)

18:15 Wrap-up