Die Branche scheint verunsichert – wenig überraschend in Anbetracht der aktuellen Infektionslage. Täglich erreichen invidis besorgte Anrufe und Mails – das ISE-Team arbeitet Rund-um-die-Uhr um Fragen zu beantworten und Sorgen zu entkräftigen. Um ein besseres Stimmungsbild der aktuellen Lage zu erhalten, wurde am Mittwoch ein kurzer Fragebogen an alle registrierten Teilnehmer verschickt. Alle registrierten Besucher sollten schnellstmöglich antworten – jedes einzelne Feedback ist wertvoll.

Vier Wochen vor Beginn der weltgrößten Digital Signage und ProAV-Messe ist die Lage komplex. Es besteht quer durch die Branche ein riesengroßes Bedürfnis nach zwei Jahren sich endlich wieder persönlich mit Partnern und Endkunden zu treffen und die neusten Produkte und Lösungen zu präsentieren. „Seeing is Believing“ zählt bei Digital Signage mehr als in anderen Branchen. Die großen Digital Signage Aussteller wie Samsung, LG, PPDS, Sharp NEC, Sony planen viele Product Launches auf der ISE. Die Messeexponate sind schon auf dem Weg nach Barcelona.

Auf der anderen Seite sind die Sorge um die persönliche Gesundheit vieler Mitarbeiter und Unternehmensleitungen verständlich. Die Veranstalter der ISE und der Messestandort Barcelona planen alles nur Mögliche um den Besuch der ISE so sicher und angenehmen wie möglich zu machen. Aber am Ende muss jeder Besucher und Aussteller eine persönliche Risikoeinschätzung treffen. Digitale Alternativen zu einer Messe sind leider in der Digital Signage Branche nicht wirklich vorhanden.

Während die Kommunikation mit Bestandspartnern und -kunden via Teams und Zoom in den vergangenen zwei Pandemiejahren erstaunlich gut funktionierte, war doch besonders die Neukundenakquise schwierig. Einer der Haupttreiber für eine physische Messe sind neue Kontakte und Networking.

Die Messeveranstalter und auch wir von invidis als Mitveranstalter der DSS ISE beobachten die Entwicklung auf der CES, die in dieser Woche in Las Vegas stattfindet. Aber die ISE und wir benötigen das direkte Feedback der Branche um die richtigen Entscheidungen für die kommenden Wochen zu treffen.