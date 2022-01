Eduard Stoeckli ist ein Pionier des Schweizer Kinos. Der Inhaber der Arena Cinemas in Zürich setzt dort eine Vielzahl von innovativen Kino-Experiences um. Florian Rotberg interviewte Eduard Stoeckli und sprach mit ihm über Trends beim Kinobesuch, die Möglichkeiten von LED-Cinema und die Einzigartigkeit des Kinoerlebnisses.

Für Eduard Stoeckli ist es wichtig, immer Neues auszuprobieren, um das Medium Kino am Leben zu erhalten: „Irgendwann habe ich mir überlegt: Wie bringe ich die jungen Menschen zurück ins Kino? Weg vom Streaming, weg vom Handy. Und da habe ich mich in der Welt umgesehen.“ Er suchte nach Technologien, die mehr bieten als „nur einen Film schauen“. So stieß er zum Beispiel auf die 4DX-Technologie, die den Kinosessel in ein multisensorisches Erlebnis-Center verwandelt – inklusive Bewegung und Regen von der Decke.

Zu diesen Innovation gehört auch eine LED-Leinwand: Die Arena Cinemas implementierten mit imaculix die Samsung Onyx-Technologie – für Eduard Stoeckli ein echter Fortschritt für das Medium Kino. Unter anderem sei die Bildqualität besser. „Für Filme ist es gut, wenn wir von der Projektion wegkommen, die halt doch das Bild immer ein bisschen verändert.“ Außerdem könne man mit LED in Zukunft Kino-Center ganz anders bauen, da die Raumgestaltung deutlich flexibler wird.

Mehr Eintritt nimmt Eduard Stoeckli nicht für die LED Experience. „Wenn die Leute den Kinosaal betreten, merken sie es, dass es LED ist. Wenn sie das Ticket kaufen, nicht.“

Traumziel Hologramm

Auch in Zukunft sieht Eduard Stoeckli für das Kino noch viel Erweiterungspotenzial: „Mein Traum ist das Hologramm, das Sie mitten im Bild sitzen, also links und rechts das Kinogeschehen erleben.“

Dass das Kino auch weiterhin, trotz Netflix & Co. bestehen bleiben wird, davon ist Eduard Stoeckli überzeugt. „Da ist ja auch dieses soziokulturelle Gewicht, das ein Kino hat. Dass wir Generationen zusammenbringen. Der Großvater und seine Enkelin können hier dieselbe Experience teilen, in einem Film, der beiden gefällt.“ Denn solange die Menschen Lust haben, miteinander zu kommunizieren, solange werde auch das Kino überleben.

Das komplette Interview können Sie auf dem invidisXworld-Kanal auf Youtube ansehen.

Das Gespräch fand im Rahmen der invidisXworld Schweiz Tour statt: invidis richtete ein Studio in den Arena Cinemas ein und sprach mit einigen der wichtigsten Akteure der Schweizer Digital Signage-Branche.