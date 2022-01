Panasonic System Solutions North America vertieft seine Zusammenarbeit mit Area15, einem Verbund vielfältiger immersiver Experience-Locations in Las Vegas. Das digitale Erlebniscenter bietet wechselnde Events, kombiniert mit außergewöhnlichen Kunst- und Retail-Erlebnissen.

Im Rahmen der vereinbarten fünfjährigen Kooperation wird Panasonic schlüsselfertige Lösungen für visuelle 360-Grad-Erlebnisse an Area15 liefern. Derzeit nutzt Area15 für seine Event-Location The Portal insgesamt vierzehn 4K-Laserprojektoren des Typs PT-RQ35KU von Panasonic.

„In den vergangenen Jahren und insbesondere mit der Rückkehr des Publikums zu Präsenzveranstaltungen hat Panasonic eine wachsende Nachfrage auf der ganzen Welt nach immersiven Erlebnissen erkannt“, sagt John Baisley, Senior Vice President of Professional Imaging & Visual Systems, PSSNA. „Wir sind stolz darauf, dem Ruf zu folgen und in Zusammenarbeit mit Area15 dem Publikum in der Unterhaltungshauptstadt Las Vegas und auf der ganzen Welt das beste und kreativste 360-Grad-Immersive-Entertainment zu bieten.“

Das erste Mal arbeiteten Panasonic und Area15 im Frühjahr 2021 zusammen. Das erste Projekt, bei dem Panasonic-Projektoren zum Einsatz kamen, war die Tour „Van Gogh, the Immersive Experience“. Neben den Portal-Events kamen die Projektoren zudem bei Theateraufführungen, Musikkonzerten, Firmenveranstaltungen und privaten Partys zum Einsatz.