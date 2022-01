Maverick AV Solutions wird mit Absen zusammenarbeiten. Der Distributor, der Teil von Tech Data ist, soll die Produktpalette des LED-Displayherstellers in ganz Europa vertreiben.

Mit diesem Schritt soll die Reichweite von Absen im Unternehmens- und Digital Signage-Sektor vergrößert und der wachsende Bedarf an hochmodernen Großdisplays gedeckt werden. Dies ist die größte Pan-EU-Vertriebspartnerschaft für die Marke, wobei die Produktreihen mit sehr kurzen Lieferzeiten in 16 Gebieten von den Maverick AV Solutions-Teams angeboten werden.

Um welche Länder es sich handelt, führte Maverick noch nicht aus. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich um die Regionen handelt, in denen Maverick ohnehin schon aktiv ist. Dazu zählen Belgien, die Niederlande, Spanien, Großbritannien, Irland, Portugal, Österreich, Deutschland, die Schweiz, Polen, die Tschechische Republik, Frankreich, Italien, Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen.

Partnerschaft passt zum Smart-Spaces-Wachstum

Joan Aixa, Smart Signage Director bei Maverick AV Solutions, erklärt: „Dies ist eine bahnbrechende neue Partnerschaft für Maverick, da sich LED-Displays immer besser für ein Vertriebsmodell eigenen, mit kürzeren Lieferzeiten und einer explodierenden Anzahl von Anwendungen, die für diese Art von Displays geeignet sind. Absen ist die Marke der Wahl für einige der bekanntesten Unternehmen, Integrationspartner und Verleihfirmen auf der ganzen Welt. Diese Zusammenarbeit wird es Absen ermöglichen, mit seinen derzeitigen Kunden und Anbietern zusammenzuarbeiten und neue Kundensegmente zu erschließen, darunter wachstumsstarke Bereiche wie Konferenzräume und Unternehmensumgebungen. Der lokale Support hat eine Schlüsselrolle in der Erfolgsgeschichte von Absen gespielt und hat es dem Unternehmen ermöglicht, nah an seinen Kunden zu sein – eine Position, die das Wesen von Maverick widerspiegelt. Diese Marke wird hervorragend zu unseren verschiedenen Wiederverkäufern und dem Wachstum von Smart Spaces passen.“

Emma Liu, General Manager of Overseas Sales bei Absen, kommentiert: „Dieser neue Weg zum Markt ist eine spannende Partnerschaft, um die Nachfrage in ganz Europa zu befriedigen. Wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit Maverick AV Solutions und der breiteren Tech-Data-Organisation uns in die Lage versetzen wird, sowohl die IT- als auch die AV-Gemeinschaft mit einer schnellen Bereitstellung von Lagerbeständen zu versorgen und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.“

Absen reiht sich ein in das Portfolio von Maverick, zu dem bereits Marken wie Logitech, Microsoft, Lenovo, Barco, Samsung, Epson, Vision, LG, NEC, HP, Sharp und Avocor gehören.