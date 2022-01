Ende vergangenen Jahres eröffnete Miele einen neuen Marken-Store in Düsseldorf. Hier präsentiert der Haushaltgeräte-Hersteller seine gesamte Produktwelt: von der Wäsche- und Bodenpflege über Geschirrspülern bis zu den Miele-Einbaugeräten für die Küche, inklusive Kochfeldern, Backöfen, Dampfgarern, Kühl- und Gefriergeräten und Weinschränken.

Für die Beratung zum gesamten Hausgeräte-Programm stehen insgesamt fünf Mitarbeiter zur Verfügung; die Geräte, vom Bügeleisen bis zum Herd, werden live vorgeführt.

Im Store steht die Hands-on-Demonstration, das Look-and-Feel im Vordergrund, doch unterstützend kommen interaktive Digital Signage-Screens für die erweiterte Produktauswahl und -darstellung zum Einsatz. „Unsere persönliche Beratung direkt am Gerät mit dem für Miele typischen ,Feel, Smell, Touch‘ kombinieren wir mit digitalen Elementen und einem innovativen Bestell- und Bezahlkomfort“, sagt Store-Manager Frank Schleicher, „damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein begeisterndes Einkaufserlebnis, das sie so nirgendwo anders finden.“

Das zweistöckige Ladenlokal umfasst insgesamt 441 Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche. Das Erdgeschoss nutzt Miele selbst, während in der ersten Etage die Miele-Tochter Otto Wilde Grillers ihren ersten eigenen Showroom eröffnet hat. Bezahlt wird bargeldlos, also per Girocard/Maestro, Kreditkarte oder Smartphone.

Für das hochwertige Ambiente im Store sorgt der Kontrast aus warmer Naturholznote am Boden, einem eleganten Grau an den Wänden und weißer Decke mit farblich dezenter Ausleuchtung. Die Miele-Geräte sollen sich hier ebenso harmonisch einfügen wie die festlich gedeckte Tafel im Bereich der Aktivküche oder die Digital Signage-Screens.

Nach den Miele Experience Centern am Hauptsitz Gütersloh und in Berlin ist Düsseldorf die dritte Miele-eigene Location in Deutschland. „Damit setzen wir in einer der kaufkräftigsten Regionen des Landes ein deutliches Zeichen“, sagt Frank Jüttner, Chef der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland und zugleich Senior Vice President DACH der Miele Gruppe.