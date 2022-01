Nicht nur Fans der Marke M&M’s sei ein Besuch des neuen Flagshipstores in Berlin empfohlen, auch Digital Signage-Anbieter und Retail-Konzeptentwickler. Denn was die amerikanische Mars Wrigley in Berlin geschaffen hat, ist bemerkenswert. Eine globale Brand mit lokalem Bezug zu präsentieren, ist meistens auf ein paar Elemente am Eingang limitiert. Im M&M’s Flagshipstore am Kurfürstendamm – dem ersten in der EU – haben die Verantwortlichen einen Berlin-Bezug vom Eingang bis zum Dachgarten geschaffen.

Global Brand mit lokalem Touch

Mit fast 3.000 Quadratmetern ist der M&M’s Flagshipstore riesig und bietet M&M’s Markenerlebnisse auf drei Etagen plus Dachgarten. Natürlich geht es zuallererst sehr bunt zu im Store am Kudamm. M&M’s lebt von einer breiten Farbpalette, und das gesamte Storedesign ist bunt und poppig. Uns gefallen die unzähligen Anspielungen auf Berlin in der Dekoration, den Möbeln und der Digital Signage Touchpoints.

So begrüßt eine Berliner U-Bahn und ein U-Bahn Netzplan in M&M’s Optik am Eingang. Highlight ist der M&M’s Späti, der die kultigen Berliner Kiosks in die bunte M&M’s Welt transferiert. Natürlich darf auch M&M’s Street Art nicht fehlen – eine von der Berliner Mauer inspirierte Graffiti-Wand. Im Obergeschoß wartet neben dem M&M’s Cafe ein Karaoke-Garten, der die Karaoke-Kultur von Berlin aufgreift. Im Store verteilt sind unzählige Selfie-Punkte, die in keinem Brand Experience Store fehlen dürfen.

„M&M’s glaubt an eine Welt, in der sich jeder zugehörig fühlt, und als Marke glauben wir, dass Spaß der stärkste Weg ist, um mit anderen in Kontakt zu treten“, sagte Heike Lommatzsch, Portfolio Director, Chocolate and Ice Cream für Deutschland. „Die neue Berliner Filiale erweckt diese Absicht durch Bilder, Grafiken und Sprache zum Leben und vertritt den Gedanken, dass wir alle zusammen mehr Spaß haben und Individualität gefeiert wird.“

Aus Digital Signage-Sicht ist der M&M’s Store keine Offenbarung, aber die Integration der Displays im Späti oder die runden und ovalen Displayformen sind einfach gut gemacht. Ein Besuch, der sich lohnt – für Digital Signage-Experten genauso wie für Familien.