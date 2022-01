Es müssen nicht immer noch feinere LED-Lösungen sein um im Markt Aufmerksamkeit zu generieren. Sharp NEC entwickelte mit dem Collaboration Display WD551 einen unerwarteten Topseller, auch kann Microsoft nicht ausreichend Surface Hubs der neusten Generation liefern.

Doch der neuste Hit im Digital Signage Markt könnte das Consumer Produkt The Freestyle werden. Eigentlich für den Heimeinsatz der Generation Z entwickelt, bietet der Projektor für die Lampenfassung viele Digital Signage Use-Cases. Es wäre nicht die erste Consumer-Innovation die schnell ihren Weg in das B2B-Umfeld findet.

Für Digital Signage Projekte kann The Freestyle viele aktuelle Touchpoint-Herausforderungen lösen. Beratungsgespräche am Point of Sale via Tablet können mit dem kleinen Projektor auf den Beratungstisch projiziert werden. Interaktion erfolgt ganz berührungsfrei über die etablierten Sprachassistenten von Amazon, Apple, Google oder Samsung.