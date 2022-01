Vor allem mit Casualwear konnte Hugo Boss im vergangenen Jahr den Konzernumsatz um 43% steigern und liegt damit fast wieder auf dem Niveau von 2019. Doch auch formellere Kleidung wie Anzüge sind wieder gefragt, weil wieder mehr gesellschaftliche Events stattfanden.

Nun launcht Hugo Boss nach fast 50 Jahren ein neues Logo für seine Kernmarke Boss ein, verbunden mit einer 360-Grad-Markenerneuerung, die alle Kundenkontaktpunkte umfasst. Auch der Markenauftritt von Hugo erhält seit der letzten Logoanpassung Anfang der 1990er Jahre einen neuen Look.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Mit der moderneren Markenidentität, die Teil der ‚CLAIM 5‘-Wachstumsstrategie des Metzinger-Unternehmens ist, richten sich sowohl Boss als auch Hugo an eine jüngere und globalere Zielgruppe. Das gesamte Kollektionsdesign, die Ladenkonzepte und das Omnichannel-Markenerlebnis werden auf eine verspieltere sowie lässigere Ästhetik ausgerichtet und sollen gleichzeitig dem bekannten Markenversprechen für exzellente Kleidung treu bleiben.

Digitaler Vertrieb immer wichtiger

Auch für das deutsche Modeunternehmen wird das digitale Geschäft dabei immer wichtiger. Im vierten Quartal 2021 konnte bereits ein Fünftel des Umsatzes Online erzielt werden. Aber auch in die Stores zieht mehr Digital Signage ein. Nicht nur in Flagships und im Outlet in Metzingen sind Displays und LED zu finden, sondern auch die regulären Stores werden vermehrt mit Digital Signage ausgestattet. Haus- und Hoflieferant für Digital Signage ist die ebenfalls im Großraum Stuttgart ansässige Bütema (invidis Bericht) und Instore-Musik kommt von der Stuttgarter Agentur HearDis. (invidis Bericht)

Markenrelaunch-Kampagne #BEYOUROWNBOSS

Die globale Kampagne setzt auf eine Vielzahl an Social-First-Inhalten, Einblicken hinter die Kulissen, Stories, Kurzvideos und einer Podcasts-Serie. Erlebbar ist sie weltweit, allen voran in den sozialen Medien sowie durch großformatige Außenwerbung in 35 Metropolen.

Zum Start der Kampagne am 26. Januar veröffentlichten über 200 Influencer ihre persönlichen Boss-Geschichten auf Instagram und den Kanälen Weibo, Red und WeChat, zusammen mit Bildern von sich in einem neuen Hoodie der Marke.

Die Marke erzielte innerhalb der ersten 24h nach Launch bereits 1,9 Milliarden Social Media Impressions und 75 Millionen Engagements.