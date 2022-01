Die Krispy-Kreme-Filiale im Einkaufszentrum St. James Quarter in Edinburgh, Schottland, öffnete im Spätsommer 2021 ihre Türen. Es handelt sich um einen lebhaften „Eat-in-or-Take-out Factory Store“, in dem die Donuts jeden Tag frisch produziert werden.

Der gesamte Shop baut auf Digitalisierung auf – und viel Digital Signage. Hinter der Software steht DS-Software-Entwickler embed signage. Highlight ist ein LED-Screen mit einem Loch in der Mitte.

Dieses außergewöhnliche Display geht auf die Gründungsgeschichte von Krispy Kreme zurück: Gründer Vernon Rudolph begann 1937, im US-Bundesstaat North Carolina in einem gemieteten Gebäude Donuts zuzubereiten. Passanten fragten, ob sie die frischen Donuts kaufen könnten. Der Legende nach schnitt Vernon Rudolph in Loch in die Außenwand und verkaufte durch dieses hindurch Donuts an Leute auf dem Gehweg.

Diese Geschichte setzt sich in der heutigen Version im Edinburgh St. James Quarter fort, wo Kunden direkt durch das LED-Loch in der Wand bedient werden können.

Das LED „Hole in the Wall“ ist eine Premiere für die Marke Krispy Kreme. Der Content wurde speziell für das LED-Loch designt.

Countdown per Tablet

Für eine spezielle Kundenaktivierung kann das Personal über ein 10-Zoll-Tablet den sogenannten „Hot-Down-Modus“ entweder sofort oder über einen 30-minütigen Countdown aktivieren. Mit dem Modus kündigt der Store die Verfügbarkeit von frischen „Hot Original Glazed Doughnuts“ an.

Der Countdown fügt auf den digitalen Hauptmenüs im Hochformat zusätzliche Inhalte hinzu. Während der 30 Minuten ändern sich alle 5 Minuten verschiedene Inhalte auf den Screens.

In den letzten 10 Sekunden werden die 5×1-Menüs als Vollbild angezeigt. Wenn der Countdown abgelaufen ist und die Hot Original Glazed Donuts servierbereit sind, wechselt der gesamte Bildschirminhalt zum Hot-Now-Menü und zu Promos.

Gleichzeitig werden Befehle an das Beleuchtungssystem des Ladens gesendet, um die weißen Hauptlampen zu dimmen, die roten Streifen auf dem Dach und an den Fenstern zu aktivieren und die roten Hot-Now-Schilder an der Ausgabetheke und am Ladeneingang zu aktivieren. Der gesamte Laden wird zu einem „Hot Now“-Laden und ist für jeden Passanten deutlich sichtbar.