Seit 1934 ist das Familienunternehmen Walbusch am Markt – und setzte bisher auf analoge, gedruckte Werbeträger. Auf der Euroshop 2020 wurde die Modemarke auf die DS-Lösungen von KL Digital aufmerksam. KL Digital ist eine Business Unit des Druckdienstleisters KL Druck, dem langjährigen Print-Beratungspartner von Walbusch. Daraufhin beschloss der Mittelständler eine teilweise Umrüstung auf Digital Signage. Als Pilotprojekt wurde der Standort in den Berliner Spandau-Arcaden ausgewählt.

Für Walbusch lag ein großer Fokus auf dem Design-Aspekt der Lösung. Gefragt waren möglichst hochauflösende und kontraststarke Produkte, die sich nahtlos in das neue Store-Konzept aus Holz einfügten. Um Kunden in ihrem Einkaufserlebnis nicht zu stören, sollte die Wartung der Displays darüber hinaus so einfach wie möglich gestaltet werden können. Für KL Digital war aus diesen Gründen ein LED-Produkt die beste Lösung.

Eine Herausforderung war das benötigte 3:4-Hochkant-Format. „Dieses Format findet man bei heutigen Display-Lösungen eher selten. Wir brauchten also flexible einzelne Module, die wir dann zu großen Wänden zusammenbauen konnten”, erklärt Oliver Maaßen, Senior Project Manager bei KL Digital.

Bei Demo überzeugte Sharp/NEC

Bei einem Demo-Termin verglichen KL Digital und Walbusch verschiedene Anbieter, die Wahl fiel auf Sharp/NEC. „Die Möglichkeit, die Produkte fünf bis acht Jahre lang einzusetzen, hat überzeugt – genauso wie das Thema Wartung und Service, das bei Sharp/NEC so im Mittelpunkt steht“, erläutert Christian Schmäling, Head of KL Digital.

Zum Einsatz kamen zwei LED-Wände, die aus mehreren Indoor-LED-Modulen der NEC FE-Serie bestehen. Insgesamt messen die Installationen je 1,8 mal 2,4 Meter und kommen damit auf eine Fläche von je 4,3 Quadratmeter. Im Innenbereich verwendete KL Digital die NEC LED-FE015i2 der FE-Serie mit einem Pixelpitch von 1,5 Millimetern, für die LED-Wand im Schaufenster kam das Produkt LED-FE025i2, mit einem Pixelpitch von 2,5 Millimetern zum Einsatz.

Planung und Realisierung der analogen und digitalen Medientechnik inklusive analoger Werbeflächen, Audiotechnik und Storemusic erfolgten in enger Kooperation zwischen KL Digital und dem Integrator Ben Hur. Gemeinsam mit Sharp/NEC und Walbusch konnte das Projekt so im September erfolgreich abgeschlossen werden. “Dank des vorausschauenden Projektmanagements von Sharp/NEC und Ben Hur konnten wir unseren Installationstermin im September problemlos halten – trotz Lieferschwierigkeiten und mangelnden Elektronikbauteilen im Zuge der Pandemie. Da hat uns vor allem die Priorisierung des Herstellers sehr geholfen”, fasst Oliver Maaßen zusammen.

Für KL Digital war das Pilotprojekt ein Erfolg, der Kunde zufrieden. „Deswegen sind wir guter Dinge, dass die übrigen Walbusch-Stores in Deutschland Stück für Stück dem neuen Design folgen“, sagt Christian Schmäling.