Das House of Progress ist in der Konzernzentrale der SAIC Group in Shanghai untergebracht und dient als neuer Flagship-Store von SAIC Audi. Das erste HOP von Audi in China bietet ein einzigartiges Kundenerlebnis: Im ersten Stock lassen sich neue Produkte erkunden; diverse Technologieexponate bieten ein immersives Markenerlebnis. Zentrale Rolle spielen großflächige LED-Wände und andere Digital Signage-Installationen. Auf dem zweiten Stockwerk können Kunden in exklusiven Bereichen zusammenkommen und in einer Lounge verweilen. Neben einer Kaffeebar und Customer Lounges gibt es hier auch einen Eltern-Kind-Bereich.

Zwischen Kunst und Hightech

Das Konzept besteht aus einer besonderen Mischung aus Kunstgalerie und Technologiezentrum und soll die Philosophie von Audi transportieren: emotionale Ästhetik in Verbindung mit Technologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Kunden können in der Ausstellung die Geschichte und Technologie von Audi kennenlernen. Zudem lässt sich die Kultur von Shanghai, der größten Stadt in der Volksrepublik China, entdecken.

Neben dem Erlebnischarakter soll das HOP auch für effizienten Kundenservice stehen und die Qualität und Kundennähe von SAIC Audi in allen Phasen des Kundenlebenszyklus demonstrieren. Ein wichtiger Baustein ist die Audi China App. „Das HOP wird für unsere Fans zu einem exklusiven Club in der Stadt“, sagt Thorsten Godulla, President SAIC Audi Sales & Marketing.

„Einzigartige Customer Journey schaffen“

SAIC Audi sieht sich auch als Innovationstreiber in der Automobilbranche und sucht aktiv Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern und gesellschaftlichen Akteuren in China. Jürgen Unser, Präsident von Audi China, kommentiert: „Wir wollen eine einzigartige Customer Journey schaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ein Markenerlebnis bietet, das für einen einzigartigen Lebensstil steht.“