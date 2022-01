Daktronics stattete das Robins Stadium der University of Richmond, Virginia, mit einem LED-Videodisplay aus.

Der neue Screen hat eine Höhe von 838 Zentimetern und eine Breite von 1.828 Zentimetern – und verfügt somit über rund 153 Quadratmeter Fläche. Der Pixelpitch beträgt 10 Millimeter. Das Display ist in verschiedene Zonen unterteilt, sodass Kombinationen aus Live-Videos, Sofortwiederholungen, aktuellen Statistiken und Ergebnissen, Grafiken und Animationen sowie Sponsoringbotschaften angezeigt werden können.

Die LED-Wand ist in der östlichen Endzone des Stadions positioniert und kommt für die Richmond Spiders bei Football-Spielen, bei Lacrosse-Spielen der Männer und Frauen sowie bei Leichtathletikveranstaltungen der Frauen zum Einsatz.

„Wir freuen uns, erneut mit der University of Richmond zusammenzuarbeiten und unsere hochmodernen Produkte zur Verfügung zu stellen, um das Spielerlebnis sowohl für die Studenten als auch für die Fans zu bereichern“, kommentiert Fran Kulas, Vertriebsbeauftragter von Daktronics. „Das Robins Stadium ist ein besonderer Austragungsort für eine Reihe von Spider-Leichtathletikprogrammen sowie für andere besondere Veranstaltungen, und Daktronics ist begeistert, eine so wichtige Rolle dabei zu spielen, künftige Veranstaltungen an diesem Ort zu verbessern.“

Die Installation wurde im Herbst 2021 abgeschlossen. Zusätzlich erhielten die Richmond Spiders Athletics auch ein Content-Paket, das von Daktronics Creative Services produziert und geliefert wird.