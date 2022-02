AVID 2022 ISE-Neuheiten in Lindlar

Die pandemiebedingte Verschiebung der ISE in den Mai brachte einige Marktteilnehmer in Bredouille. Die für Februar geplanten Produkteinführungen konnten nicht weitere drei Monate warten. CEO Tobias Lang und das Team der Lang AG haben nicht lange gewartet und in weniger als drei Wochen ein Innovationsevent aus dem Boden gestampft.

Über die zwei Tage kamen mehr als 400 Branchenvertreter nach Lindlar, um sich über die neusten Produkte zu informieren.

Als einer der ersten präsentierte Epson eine neue 20k-Projektorenklasse. Epson legte bei der Entwicklung der EB-PU2200-Serie einen Fokus auf einen geringeren Fußabdruck: Im Vergleich mit den Vorgängermodellen haben die Projektoren 70 Prozent weniger Volumen, die Hälfte an Gewicht und einen 30 Prozent geringerer Stromverbrauch. Und da das Produkt einfach stapelbar ist, lässt sich die Projektionsleistung um jeweils 20.000 Lumen erhöhen.

Ein Highlight war auch die AI-gesteuerte Kameraautomation des Züricher Start-ups Seervision. Besonders geeignet für Use-Cases im Corporate-Umfeld, Higher Education und Live-Produktionen, kann die Technologielösung Vortragende auf der Bühne tracken und mit der Kamera automatisch verfolgen.

LG zeigte erstmals die neue Huddlelösung One Quick vor – ein interaktives Display mit integrierter Videokonferenzlösung. Und das alles basierend auf Microsoft Windows und somit einfach in Unternehmens-IT integrierbar. Auch bei professionellen OLED-Displays gibt es einige Neuerungen die den Einsatz von OLED nachhaltiger gestalten lassen.

Vestel war ebenfalls vor Ort, präsentierte erstmals die hauseigene Collaborationlösung V-Pro und gab einen Einblick in die neue Android 9 SoC-Generation MB400. Ab Sommer wird dann das gesamte neue Displayprogramm auf der neuen hochperformanten SoC-Generation basieren.

Auch Barco, Panasonic, Infiled & Co. präsentierten neben Exact Solution und Babbel & Häger neue ProAV-Lösungen.

Die Highlights des invidis-Bühnenprogramms folgen in den kommenden Tagen auf invidisXworld.