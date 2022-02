Vestel kommt mit der dynamischen Meetingraum-Lösung V-Huddle Pro auf den Markt. Damit will der Display-Hersteller das Erlebnis des digitalen Arbeitsplatzes maximieren.

Die Lösung besteht aus der V-Huddle-Pro-Software, einer 4K-Webcam und dem interaktiven Vestel-Display IFM 4K HDR mit integriertem Windows 10 OPS PC-Modul.

„Wir freuen uns, diese transformative Lösung auf den Markt zu bringen“, sagt Selcen Uyguntuzel, Deputy General Manager of Sales bei Vestel. „Als Collaboration- und Kommunikations-Hub der nächsten Generation bietet V-Huddle Pro das Gesamtpaket für ein maßgeschneidertes und intuitives Erlebnis am hybriden Arbeitsplatz. Es verbindet Menschen sicher über verschiedene Geräte und Standorte hinweg und bietet sowohl multinationalen Unternehmen als auch Start-ups die nahtlose Unterstützung, die sie für verschiedene Arten der Zusammenarbeit benötigen, sei es für persönliche oder hybride Interaktionen in kleinen Team-Huddle-Sitzungen oder auf Managementebene in Konferenzräumen.“

Von Huddle bis großer Meetingraum

Das IFM 4K-Display ist in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll erhältlich und kann somit sowohl an Huddle-Räume als auch an große Besprechungszimmer angepasst werden. Es verfügt laut Vestel über ein sehr schlankes und diskretes Design. 4K-HDR-Bilder und -Videos mit 60 Bildern pro Sekunde können auf ihm gezeigt werden.

Das interaktives Zehn-Punkt-Touch-IR-Overlay hat eine entspiegelte Oberfläche; der Quick Palette Launcher bietet mit einem Fingertipp den Teammitgliedern Zugriff auf Stift, Textmarker, Screen-Capture- und Screen-Crop-Tools. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Doppelstift mit zwei unterschiedlich großen Spitzen, eine automatische Farberkennung und eine Funktion zur Umwandlung von Handschrift in digitalen Text.

Die Software Huddle Pro ermöglicht die Vorauswahl einer Reihe von Apps, die dann in den entsprechenden Registerkarten – Bildschirmfreigabe, Webkonferenz, Notizen, Dateien und Browser –in der Symbolleiste für kompakte Apps kategorisiert werden können, um die Navigation zu erleichtern. Dadurch ist ein schneller Start der am meisten genutzten Apps gewährleistet.

Modul für Windows-Integration

Durch das Windows 10 OPS PC-Modul lässt sich die Lösung leichter in den Arbeitsalltag der meisten Unternehmen integrieren: Die vertraute Arbeitsumgebung schließt den Zugriff auf Office 365 und Teams ein.

Obwohl alle Einstellungen so konzipiert sind, dass sie von IT-Abteilungen vorkonfiguriert werden können, um Computernetzwerke sicher zu halten und eine einheitliche Benutzererfahrung zu gewährleisten, bietet die Lösung laut Vestel auch viel Flexibilität: Für die Registerkarte „Notizen“ können beispielsweise bis zu drei digitale Whiteboard-Applikationen vorgewählt werden, so dass Arbeitsteams Programme wie Onenote, Microsoft Ink Workspace und Microsoft Whiteboard nutzen können. Besprechungen können schnell über den Kalender geplant und Räume über die Registerkarte „Raum buchen“ gebucht werden. Geplante Videokonferenzen werden in der Kalenderansicht angezeigt und können mit einem Klick oder einer Berührung gestartet werden.