„LED is King“ im neuen Parfois Flagshipstore unweit des Placa de Catalunya im Zentrum von Barcelona. Das portugiesische Fashionlabel eröffnete in Barcelona die Filiale des neuen Storekonzepts. In dem historischen Ladenlokal verkleidet Parfois die Säulen mit großflächigen LED-Installationen in Kombination mit spiegelnden Deckenelementen. Entwickelt wurde das Konzept vom spanischen Digital Signage-Integrator Instronic.

invidis präsentiert im Rahmen der ISE die Serie „Barcelona’s coolest Stores“. Florian Rotberg und Stefan Schieker waren in Barcelona unterwegs auf der Suche nach dem Besten und Coolsten in Digital Signage und Retail Design. In den kommenden Wochen präsentieren wir die Projekte hier auf invidis.de sowie gesammelt als Video-Guide zur ISE auf unserem YouTube Kanal invidisXworld.