Carlos Silva Santin, CEO und Gründer von Admira, hat mit der IOT Gallery in Barcelona einen digitalen Store geschaffen, der bis zur Decke mit den Must-Haves der Sneaker-Sammler dieser Welt gefüllt ist. Der Sneaker-Enthusiast besitzt einige der begehrtesten Turnschuhe, die in Filmen wie Star Wars oder Zurück in die Zukunft getragen wurden.

Exklusiv für invidis gewährte der Sneaker-Sammler und Digital Signage-Vordenker einen Einblick in sein neuestes digitales Konzept:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Vision eines vollständig digitalisierten und automatisierten Sneaker-Stores, die in einem Viertel von Barcelona umgesetzt wurde, ist spektakulär. Der Store zeigt nicht nur seltene Sneaker – aus berühmten Filmen, aber auch zum Beispiel mit integrierten Computern, die teilweise sogar mit dem Internet verbunden ist – sondern auch die neueste Digital Signage-Technologie und ikonische Computer aus den Anfängen der IT. Auch sich automatisch ändernde Preise, Analytics-Kameras und miteinander vernetzte Computer sind Teil der Customer Journey. „Bald wird alles miteinander vernetzt sein“, ist sich Carlos Santin sicher, wenn es um die Zukunft des Retails geht.

Blickfang ist ein großes Display, auf dem ein menschlicher Avatar zu sehen ist. Daneben erkennt ein kleiner Analytics-Screen die Gesichtsbewegungen des Besuchers und überträgt diese auf den Avatar. Da der physische Store nur mit vorheriger Reservierung betreten wird, ist der Avatar komplett auf den jeweiligen Besucher ausgelegt. Somit wird den Shoppern ein Gefühl von Exklusivität gleich von Anfang an vermittelt.

„Die Idee des Stores ist, etwas mit einem Unterschied zu schaffen“, sagt Carlos Santin. „Zu zeigen, dass diese ganzen Technologien kein Traum sind, der irgendwann einmal Wirklichkeit wird, sondern bereits real sind.“

Carlos Silva Santin ist so etwas wie ein moderner Antoni Gaudi, der berühmte Architekt aus Barcelona. Marken und Einzelhändler, die auf der Suche nach den innovativsten und ungewöhnlichsten Konzepten sind, sollten sich Notizen machen.

Das gesamte Video können Sie sich auf unserem Youtube-Kanal invidisXworld ansehen – neben vielen anderen spannenden Use Cases, Interviews und Analysen.