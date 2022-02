Nach langer Konzeption, Planung und Umbau fügt Hygh neun nagelneue Vitrinen dem DooH-Netzwerk zu. Von der Konzeption bis zum Aufbau hat das Berliner Start-up die Vitrinen erstmals in kompletter Eigenregie realisiert. Die charakteristische Architektur der Vitrinen am Kurfürstendamm wurde zeitgemäß neu interpretiert und ein modernes DooH-Konzept integriert. So wurde insbesondere viel Aufwand in die Optimierung des Abwärmemanagements investiert.

Die neuen DooH-Touchpoints bieten nun eine synchrone Ausspielung von Kampagnen auf den aufeinanderfolgenden Vitrinen. Somit erzielen Werbetreibende mit Full-Motion maximale Aufmerksamkeit.