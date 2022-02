In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 12.000 Menschen an Blutkrebs. Viele von ihnen haben nur über eine Stammzellspende eine Überlebenschance. Doch geeignete Spender zu finden ist extrem schwierig, unter anderem weil zu wenige Menschen als potenzielle Spender registriert sind. Um die Hürden zur Typisierung und Aufnahme in eine Spenderdatenbank so niedrig wie möglich zu halten, hat die Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf (KMSZ) am Universitätsklinikum Düsseldorf zusammen mit der Agentur BBDO den sogenannten Life Lolli entwickelt.

Der Life Lolli besteht aus einem echten Lutscher, dessen Stiel ein Typisierungs-Wattestäbchen bildet. Mit diesem kann man schnell und einfach eine DNA-Probe abgeben und sich als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen kann.

Adaptiert für Arztpraxen-Screens

Damit dieser auch in aller Munde kommt, wurde unter anderem eine Werbekampagne gestartet. Hierfür kooperiert die KMSZ unter anderem mit der Initiative „Kreative gegen Krebs“, die mehr als 130 Agenturen und ihre Mitarbeiter zu eigenen Stammzellspende-Aktionen aktivieren konnte.

Hinzu kommt nun die Unterstützung durch TV-Wartezimmer. Das Unternehmen strahlt den Kampagnenspot, der eigens für die Screens in Arztpraxen adaptiert wurde, kostenlos bundesweit aus. „Jeder Krebstote ist einer zuviel. Je mehr Menschen von Life Lolli erfahren, umso besser. Wenn wir auch nur ein Leben dadurch retten können, hat sich unser Engagement für die Initiative schon gelohnt“, erklärt Claudius von Soos, Leiter Media-Sales bei TV-Wartezimmer.

Wer noch nicht typisiert wurde, kann sich via lifelolli.com einen oder mehrere Life Lollis – oder ein Standard-Wattestäbchen – kostenlos von der KMSZ der Uniklinik Düsseldorf zuschicken. lassen.