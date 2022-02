D'strict Weltklasse-Content per Mausklick

Das koreanische Designstudio d’strict ist berühmt für sei spektakuläres LED-Artwork für DooH-Flächen auf. Unter anderem waren die Arbeiten der Kreativen schon auf dem New York Times Square zu sehen. Nun hat das Unternehmen eine Website eröffnet, auf dem es Artwork für digitale Displays und LED-Wände auf Basis eines Lizenzmodells verkauft.

Die Seite LED.Art bietet neben digitaler Kunst auch explizit Artwork „for Spaces“ an, das für LED-Wände – zum Beispiel in Lobbys etc. – mit bestimmten Formaten verwendet werden kann. Es gibt drei Standardformate: „The Standard Wall“, „The Gate“ mit einem breiten Format sowie „The Tower“ für hochkantige Formate. Man direkt über einen Online-Shop die Formate bestellen – zurzeit sind Lizenzen von 6 Monaten, 12 Monaten sowie eine unbegrenzte Lizenz möglich. Die Preise, die invidis recherchiert hat, liegen im vier- und fünfstelligen Bereich.

Zudem gibt es noch die Option „Enterprise“: Hier kann ein Unternehmen einen Ein-Jahres-Vertrag mit Lizenzen für acht LED-Motive abschließen.

Dave Haynes vom Branchenblog Sixteen-Nine, der über die neue Website berichtete, wertete das Angebot als sinnvoll: Je etablierter digitale Displays werden, desto mehr besteht Bedarf an hochklassigem Content. Er wies aber auch darauf hin, dass diese Art von Motiv kein individuelles Branding zulasse und dass die fehlende Exklusivität den Content weniger attraktiv machen könnte.